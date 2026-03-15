"Si marido no resuelve...": el irónico reproche de Noelia Marzol a Ramiro Arias que se volvió viral

La bailarina y actriz Noelia Marzol volvió a mostrar escenas de su vida cotidiana en redes sociales, pero esta vez sorprendió con un irónico pase de factura dirigido a su esposo, el futbolista Ramiro Arias.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la artista compartió un video en el que se la ve trabajando en el jardín de su casa, removiendo la tierra y acomodando el terreno mientras sus hijos juegan cerca de la galería.

Con su característico humor, Marzol acompañó la grabación con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "Si marido no resuelve... Resuelve Marzol".

En el video también se observa el exterior de la vivienda y el espacio verde que la rodea. Mientras la bailarina coloca panes de césped y avanza con las tareas del jardín, de fondo aparecen sus hijos Alfonsina y Donatello colaborando con ella.

El comentario generó risas entre sus seguidores, ya que Marzol suele compartir en redes distintos momentos de su vida familiar y escenas cotidianas que vive junto a su esposo y sus hijos.

"Si marido no resuelve...": el fuerte pase de factura de Noelia Marzol a Ramiro Arias que sorprendió a todos



El debate que generó por el bidet

Días atrás, la bailarina también había generado debate en redes sociales luego de contar que decidió retirar el bidet del baño de su casa.

Durante una entrevista en el programa Bondi Live, Marzol explicó que no le parecía un elemento higiénico y que por ese motivo optó por eliminarlo. "¡Es un asco!", sostuvo al argumentar su postura.

La artista explicó que prefiere utilizar toallitas húmedas, aunque quienes estaban presentes en el estudio se mostraron en desacuerdo y afirmaron que no se imaginaban la vida sin ese sanitario.

La discusión rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde numerosos usuarios también opinaron sobre el uso del bidet y participaron del debate que se generó a partir de sus declaraciones.