Silvia Süller destrozó a Silvio Soldán después de verlo llorar en TV

El enfrentamiento público entre Silvia Süller y Silvio Soldán sumó un nuevo y explosivo capítulo, luego de que el conductor expusiera en televisión los motivos que, según su relato, lo llevaron a poner fin a la relación que mantuvieron décadas atrás.

Las declaraciones de Soldán en el programa A la tarde, emitido por América TV, provocaron una inmediata reacción de Süller, quien eligió responder en una transmisión en vivo de Instagram junto a su excuñado Tomasito, con quien se reconcilió tras años de distanciamiento.

Allí, la exvedette desestimó el tono emocional con el que se mostró su expareja en la pantalla: "¡Soldán nunca lloró en su vida!", lanzó, en una de las frases más contundentes de su descargo.

La respuesta sin filtros de Süller

Lejos de intentar bajar la intensidad del conflicto, Süller fue directa al rechazar las acusaciones que el conductor había formulado sobre presuntos malos tratos hacia su madre.

Con tono tajante, expresó: "¿Yo le hice mal? Él me dejó en la calle con mis hijos", una afirmación con la que buscó invertir el eje del señalamiento y llevar la discusión hacia los años posteriores a la separación.

En su exposición, también dejó en claro su deseo de no seguir profundizando en aquella etapa de su vida, aunque inmediatamente retomó el enfrentamiento.

Entre sus principales definiciones, sostuvo:

"Una se quiere olvidar del pasado"

"Mi vida es mía"

"Soy feliz, hago lo que quiero"

"No quiero revolver"

Sin embargo, acto seguido redobló la crítica hacia Soldán con una frase de alto voltaje: "Como ahora está acabado el viejo, debe querer que yo hable de él".

Las acusaciones sobre el pasado

Durante la transmisión, Süller avanzó sobre episodios delicados vinculados a la convivencia que mantuvo con el conductor.

En uno de los tramos más sensibles, recordó una situación relacionada con su hijo y aseguró: "No entendía por qué se lo quería sacar, me ponía loca de ver tanta locura".

La exvedette también denunció hechos de violencia física, al afirmar: "Me pegó tres veces, me arrancó de los pelos de la cama". Sobre el cierre de su relato, dejó otra frase que apuntó al peso mediático de aquella historia y a la exposición pública que ambos protagonizaron durante años: "No resiste archivo, yo sí, tengo 40 años de archivos".

La versión de Soldán

La nueva escalada del conflicto tuvo origen en la entrevista que Silvio Soldán brindó en A la tarde, donde, con la voz entrecortada, explicó que la razón principal de la ruptura fue el trato que, según él, Süller tenía hacia su madre Tita. En ese marco, recordó el episodio que definió la separación. Según relató, se encontraba hablando por teléfono con un dentista a quien le había encargado la dentadura postiza de su madre.

De acuerdo con su versión, Süller escuchó la conversación detrás de la puerta y luego intervino con una frase que lo marcó profundamente: "¿Vas a gastar 5 mil dólares en la boca de una vieja que no sabes cuánto te va a durar?".

Para Soldán, aquel episodio fue determinante, aunque aclaró que no se trató de un hecho aislado: "¡Y pasaron muchas de esas! Hay muchas cosas que ustedes no se pueden imaginar", sostuvo.

Un pedido final y una pelea que no se apaga

Hacia el final de su participación televisiva, Soldán cerró con un mensaje directo a su exesposa, a quien señaló por volver a mencionarlo periódicamente en distintos programas.

Su pedido fue claro: "Silvia no te metas más conmigo, olvidate".

A varias décadas de la separación, la disputa entre Silvia Süller y Silvio Soldán vuelve a instalarse en el centro de la escena mediática, con acusaciones cruzadas, recuerdos dolorosos y relatos contrapuestos que reavivan uno de los vínculos más controvertidos del espectáculo argentino.