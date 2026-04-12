Sofía Martínez contó el mensaje que le envió Antonela Roccuzzo tras los rumores con Messi

La periodista argentina Sofía Martínez reveló en el stream A Punto que recibió un mensaje directo de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, luego de que comenzaran a circular versiones en redes sociales sobre un supuesto coqueteo entre ella y el capitán argentino.

Las especulaciones surgieron después de la entrevista que Martínez le realizó a Messi durante el Mundial de Qatar, un intercambio que se volvió viral por la carga emocional de las palabras que la periodista le dedicó al futbolista antes de la final.

Con el episodio ya instalado en redes y medios, Martínez contó que Antonela tomó la iniciativa y le escribió para transmitirle tranquilidad y bajarle el tono a la situación. "De repente me escribió diciéndome: 'Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida'".

La periodista relató el episodio con sorpresa y gratitud, remarcando el valor del gesto en un contexto donde se habían generado interpretaciones que, según planteó, "no tenían por qué existir".

El respaldo de Antonela y la reacción de Sofía

Al profundizar sobre ese momento en A Punto, Sofía Martínez destacó que Antonela Roccuzzo no tenía ninguna necesidad de contactarla, y justamente por eso el mensaje tuvo un significado especial. Según explicó, el apoyo llegó en medio de días complejos, atravesados por comentarios y acusaciones en redes sociales que buscaban instalar una cercanía sentimental con Messi a partir de una escena puramente periodística.

Martínez definió el gesto como "tranquilizador" y expresó públicamente su admiración por la esposa del capitán argentino, a quien agradeció por la empatía y la comprensión mostradas en ese episodio.

El respaldo, según dejó en claro, funcionó como un alivio frente al clima que se había generado alrededor de su exposición mediática durante el Mundial.

La entrevista con Messi que se volvió viral

El origen de toda la repercusión se remonta al 13 de diciembre de 2022, luego de la semifinal entre Argentina y Croacia en el estadio Lusail, partido que clasificó a la Selección a la final de la Copa del Mundo que posteriormente ganó.

En esa cobertura, Sofía Martínez dejó de lado el formato tradicional de pregunta y respuesta para dirigirle a Messi un mensaje cargado de emoción, que rápidamente recorrió medios y redes.

Entre sus palabras, la periodista le expresó que, más allá del resultado de la final, había algo que nadie podría quitarle:

"Atravesaste a cada uno de los argentinos"

"No hay nene que no tenga tu remera"

"Marcaste la vida de todos"

"Eso es más grande que cualquier Copa del Mundo"

La escena mostró a Martínez visiblemente emocionada, en una cercanía profesional que fue interpretada por el público como uno de los momentos más genuinos de la cobertura del torneo.

La repercusión en medios y redes

La publicación de la entrevista se transformó en uno de los videos más destacados del Mundial de Qatar 2022. La pieza no solo recibió comentarios de apoyo, sino que también impulsó un fuerte crecimiento en la notoriedad pública de Sofía Martínez. En ese contexto, Diego Leuco, pareja de la periodista, fue una de las figuras que expresó públicamente su orgullo por el trabajo realizado.

Con el paso del tiempo, la escena volvió a cobrar fuerza cuando el propio Lionel Messi recordó el encuentro en una entrevista posterior. "Sí, sí, vi camisetas por todos lados, como me dijo Sofi en la nota antes de la final".

Ese reconocimiento público del capitán argentino volvió a emocionar a Martínez, quien admitió la intensidad con la que vivió ese recuerdo.