Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: continúa en terapia intensiva

La salud del reconocido conductor y periodista Chiche Gelblung atraviesa horas de máxima preocupación. A sus 82 años, el comunicador continúa internado en la clínica Mater Dei desde hace casi dos semanas y, según trascendió durante este jueves, su cuadro médico se encuentra entre los momentos más críticos desde el inicio de la internación.

Fuentes cercanas al periodista informaron que Gelblung padece un "virus intrahospitalario" y además atraviesa una "falla renal", situación que complejiza aún más su estado general y mantiene bajo estricta observación médica su evolución clínica.

La preocupación se incrementó luego de conocerse nuevos detalles sobre el estado del conductor, quien permanece alojado en la Unidad de Terapia Intensiva y sin expectativas de una pronta alta médica. La situación obligó además a postergar una intervención quirúrgica que debía realizarse días atrás como consecuencia de una trombosis sufrida en uno de sus tobillos.

Un cuadro complejo y monitoreado de cerca

Según informó el periodista Pablo Montagna, el conductor se encuentra "estable" y logró registrar una disminución de la fiebre, uno de los indicadores que mantenía en alerta a los profesionales de la salud.

Sin embargo, todavía persiste una fuerte preocupación por los elevados niveles de glóbulos blancos detectados en los estudios clínicos. De acuerdo con lo señalado, los médicos esperan que esos valores desciendan antes de avanzar con la operación pendiente.

"Le bajó la fiebre", indicó Montagna, aunque aclaró que aguardan que le "bajen los glóbulos blancos que están por las nubes", motivo por el cual Gelblung sigue internado en terapia intensiva y sin una perspectiva concreta de alta médica. La elevación de glóbulos blancos representa una señal de respuesta del sistema inmunológico frente a una agresión externa o interna. Entre las causas más frecuentes de este tipo de alteraciones aparecen infecciones vinculadas a bacterias o virus, en línea con la información conocida sobre el virus intrahospitalario que afecta actualmente al conductor.

La operación que debió postergarse

El periodista debía ser intervenido quirúrgicamente el pasado 22 de mayo debido a una trombosis sufrida en el tobillo. El objetivo de la operación era liberar la obstrucción arterial detectada por los médicos.

En aquel momento, el conductor se encontraba consciente, comunicado y hasta manifestaba intenciones de retomar rápidamente sus actividades laborales habituales, una característica que lo acompañó incluso durante otros episodios de salud que atravesó en los últimos años.

No obstante, la aparición del cuadro infeccioso y las complicaciones posteriores modificaron completamente el escenario clínico y obligaron a suspender la cirugía prevista. Desde entonces, el seguimiento médico permanece centrado en estabilizar los parámetros generales de salud del periodista para evaluar posteriormente la posibilidad de concretar la intervención pendiente.

Los antecedentes de salud

Hace poco más de un mes, Gelblung había hablado públicamente acerca de sus problemas de salud y había reconocido que atravesó un momento delicado luego de la colocación de dispositivos médicos.

En esa oportunidad, los profesionales le recomendaron reposo, aunque el conductor retomó rápidamente su actividad laboral habitual, manteniendo el ritmo de trabajo que caracterizó gran parte de su extensa trayectoria profesional. Además, el propio periodista había compartido recientemente en su cuenta de Instagram una reflexión vinculada al proceso de diálisis que debía afrontar. "Entro de 30 años y salgo de 90", expresó en junio de 2025 al describir el impacto físico que le generaba el tratamiento.

La frase tomó nuevamente relevancia en las últimas horas a partir del deterioro de su cuadro general y de la confirmación de la falla renal que actualmente atraviesa.