Solcito Fijo reveló por primera vez a su padre Piñón sin maquillaje: el video inédito

Durante décadas, el rostro de Piñón Fijo permaneció oculto detrás de un maquillaje que se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del espectáculo infantil argentino. Generaciones enteras crecieron acompañadas por sus canciones, sus personajes y sus programas, sin llegar a conocer la cara de la persona detrás de aquel personaje que marcó la infancia de miles de familias.

Ese misterio finalmente llegó a su fin gracias a un video inédito compartido por Solcito Fijo en sus redes sociales con motivo del Día del Padre. La publicación, que luego fue replicada por el propio Piñón, permitió ver por primera vez el rostro descubierto de Fabián Gómez antes de convertirse en el popular payaso.

La difusión del material provocó una inmediata viralización y generó un fenómeno que combinó sorpresa, emoción y nostalgia. Miles de usuarios reaccionaron al descubrir una imagen que hasta ahora había permanecido reservada al ámbito familiar.

Un sueño y el secreto mejor guardado

El video tiene un origen especial. Según explicó Solcito, se trataba de un proyecto pensado originalmente para el canal infantil Cablín, una señal que tuvo gran relevancia durante los años noventa y que dejó una profunda huella en toda una generación.

El material fue grabado en esa época y muestra a Solcito y a su hermano Jere cuando eran niños. Ambos aparecen sentados en un banco del Parque Sarmiento, en Córdoba, representando una escena de aburrimiento que la propia Sol definió con humor como "aburridos (el acting)".

La secuencia comienza con la llegada de un hombre que porta un maletín. El personaje se acerca a los niños, mantiene una breve interacción con ellos y luego se aparta. La narrativa reproduce los recursos clásicos de los programas infantiles de aquella época y despierta la curiosidad sobre la identidad de ese extraño visitante.

Las imágenes reflejan además una estética típicamente noventosa:

Bancos de cemento del Parque Sarmiento.

Vestimenta característica de la época utilizada por Sol y Jere.

Un escenario sencillo y despojado.

Recursos narrativos basados en el misterio y la sorpresa

El momento histórico

La escena más impactante llega cuando el hombre misterioso comienza a maquillarse frente a cámara. Por primera vez, el público puede observar el proceso completo de transformación de Fabián Gómez en Piñón Fijo. El registro muestra cada etapa del maquillaje: desde el rostro completamente descubierto hasta la incorporación del característico color blanco y los detalles que identifican al personaje.

El material incluye un close up que registra el instante exacto en que la persona da paso al personaje, una transición que durante años permaneció fuera de la mirada pública.

La secuencia concluye con la aparición de Piñón Fijo ya completamente caracterizado, vestido y listo para entrar en escena. Luego llega un momento especialmente emotivo: el abrazo entre el artista y sus hijos.

Finalmente, el video se cierra con una fotografía antigua de los tres juntos acompañada por un mensaje cargado de afecto: "Gracias Fabián, gracias Piñón".

El mensaje de Solcito para su padre

La publicación estuvo acompañada por un extenso texto en el que Solcito explicó el origen del material y expresó su agradecimiento hacia su padre.

"Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablín. Nunca se concretó, pero quedaron semillas. Algunas florecieron mucho tiempo después. Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones, por este presente y por el amor construido a lo largo de todos estos años. Hoy te celebro, te agradezco y te honro... ¡Feliz día!", escribió.

Sus palabras aportaron una dimensión íntima al video y transformaron la publicación en un homenaje familiar que trascendió rápidamente las redes sociales.

La emoción de Jere y la repercusión familiar

El impacto del video también alcanzó a Jere, hermano de Solcito, quien compartió un mensaje cargado de sensibilidad tras encontrarse con la publicación.

"Hoy estuve todo el día sin señal. Muy lejos. Me encuentro con este recuerdo tan lindo, tan fuerte, que me pegó justo en el cuore. No tenía pensado terminar el día tan emocionado. ¡Feliz día a mis dos padres que me dio la vida: Fabián y Piñón! Los amo", expresó.

La intervención de Jere reforzó el tono afectivo de una publicación que no solo mostró una imagen desconocida para el público, sino que también abrió una ventana a la historia familiar detrás del personaje.

La reacción de los seguidores y una ola de nostalgia colectiva

La revelación del rostro de Fabián Gómez generó una respuesta inmediata entre los seguidores de Piñón Fijo. Los comentarios se multiplicaron y dejaron en evidencia el impacto emocional que tuvo el material.

Uno de los mensajes más compartidos resumió el sentimiento general: "Creo que muchos no estábamos preparados para ver la cara de Piñón". También aparecieron expresiones vinculadas al recuerdo de la infancia y al agradecimiento hacia el artista.

Las reacciones reflejaron cómo la figura de Piñón Fijo trascendió el entretenimiento para convertirse, para muchos, en una presencia afectiva asociada a los recuerdos de la niñez.