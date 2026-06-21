Chiche Gelblung sigue internado: qué se sabe de su estado de salud

La salud de Chiche Gelblung vuelve a generar preocupación luego de que el periodista debiera ser internado nuevamente en el Sanatorio Mater Dei a raíz de una complicación pulmonar. El reconocido comunicador, de 82 años, había recibido el alta médica pocos días antes, tras atravesar una prolongada internación que incluyó un mes en terapia intensiva.

Su regreso al centro médico se produjo el miércoles 17 de junio, apenas una semana después de haber abandonado la institución. Según trascendió, la nueva internación estuvo vinculada a una complicación pulmonar originada por no haber cumplido con el reposo recomendado por los profesionales que seguían su recuperación.

La situación representa un nuevo episodio dentro de un año particularmente difícil para Gelblung, quien desde abril atravesó diversos problemas de salud que derivaron en internaciones, tratamientos médicos y períodos de recuperación que se extendieron durante varias semanas.

Una evolución favorable, pero con controles permanentes

En las últimas horas se conocieron noticias alentadoras sobre la evolución del periodista. Si bien continúa internado, los informes difundidos indican que su estado presenta una mejoría respecto de los días anteriores.

Ángel De Brito fue quien compartió detalles sobre la situación actual de Gelblung a través de sus redes sociales. Según informó:

Chiche presenta una evolución favorable.

Ya no tiene fiebre.

Los médicos consideran normales las recaídas luego de internaciones prolongadas.

Continuará internado durante aproximadamente una semana más.

La decisión médica apunta a mantener un monitoreo constante para evitar nuevas complicaciones y garantizar una recuperación adecuada después de los problemas de salud que enfrentó durante los últimos meses.

La trombosis que puso en riesgo su salud

La reciente internación no puede entenderse sin observar el cuadro médico que Gelblung atravesó previamente. El periodista había permanecido un mes en terapia intensiva debido a una trombosis en un pie, una situación que llegó a ser extremadamente delicada y que incluso generó el riesgo de una amputación.

Tras superar ese cuadro y recibir el alta médica, inició un período de recuperación que requería reposo y cuidados específicos. Sin embargo, la posterior complicación pulmonar obligó a los médicos a volver a internarlo para realizar controles y seguimiento permanente.

La gravedad de aquella trombosis quedó reflejada en el prolongado tiempo que debió permanecer bajo cuidados intensivos y en las consecuencias físicas que la afección generó sobre su organismo.

Un 2026 marcado por diversos problemas de salud

Los inconvenientes médicos de Gelblung comenzaron a hacerse públicos a mediados de abril. En ese momento circularon versiones que señalaban que había sufrido un infarto. El propio periodista se encargó de desmentir esa información, aunque confirmó que había sido sometido a un procedimiento mediante el cual le colocaron dos stents.

Tras recibir el alta en aquella oportunidad, explicó cómo se encontraba.

"Cansancio. Ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto. El reposo siempre es bueno. Siempre hay que trabajar lo menos posible, pero vengo igual. Estoy un poco disfónico, nada más", expresó entonces.

Sus palabras reflejaban una rápida vuelta a la actividad laboral, una característica que posteriormente también fue mencionada por personas cercanas a su entorno.

Un accidente y una posterior internación

Los problemas no terminaron allí. A principios de mayo sufrió un accidente que le provocó una herida y un hematoma en el rostro. Según trascendió, el periodista habría decidido no prestar demasiada atención a esa lesión pese a las evidencias físicas que presentaba.

Quince días después volvió a ingresar al Mater Dei, esta vez debido a la trombosis que luego derivaría en una extensa permanencia en terapia intensiva.

La situación generó preocupación entre familiares, colegas y allegados, especialmente por la complejidad del cuadro y por la necesidad de mantener controles permanentes para evitar complicaciones mayores.

Las advertencias de su entorno

Durante aquella internación, personas cercanas al periodista hicieron referencia a las dificultades que existían para que cumpliera con las indicaciones médicas.

Uno de ellos fue Fede Flowers, allegado a Gelblung, quien describió algunos aspectos de su comportamiento durante la recuperación. "Está controlado, necesita estar en terapia para que los médicos puedan evaluarlo. Es incontrolable, no se abriga; poststent volvió a trabajar casi inmediatamente. No se cuida. Con casi 83 años vapea y el entorno no puede sacárselo", señaló.

Las declaraciones pusieron de relieve las preocupaciones de quienes lo rodean respecto de los hábitos y conductas que podrían dificultar una recuperación plena.

La frase de un médico que lo impactó profundamente

Durante la internación anterior, Gelblung también atravesó un episodio que lo afectó desde el punto de vista emocional. Según relató posteriormente, uno de los profesionales que lo atendía le dijo una frase que lo dejó impactado debido a la gravedad del momento que estaba atravesando.

"Estás golpeando las puertas del cielo", le manifestó el médico al observar su delicado estado de salud. La expresión provocó una fuerte reacción del periodista, quien expresó públicamente su malestar por esas palabras durante una aparición televisiva posterior.

"No tengo perdón para ese tipo. Nadie le puede decir a un paciente que está golpeando las puertas del cielo", sostuvo.

Recuperación y expectativa

Mientras continúa internado en el Sanatorio Mater Dei, la evolución favorable de Chiche Gelblung representa una señal alentadora dentro de un proceso de recuperación que ha estado marcado por múltiples complicaciones médicas durante el año.

La ausencia de fiebre y la mejora general observada en las últimas horas permiten mirar con optimismo los próximos días, aunque los médicos decidieron prolongar la internación para mantener controles estrictos y evitar nuevas recaídas.

Después de atravesar una trombosis que casi le cuesta la amputación de un pie, una extensa estadía en terapia intensiva y una posterior complicación pulmonar, el periodista continúa afrontando un proceso de recuperación complejo que mantiene la atención de su entorno y de quienes siguen de cerca la evolución de una de las figuras más reconocidas de los medios argentinos.