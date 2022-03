Tamara Báez se refirió a su foto de "antes de ser famosa" y reveló su próxima cirugía estética

Tamara Báez, la novia de L-Gante, estuvo en boca de todos por la filtración de una foto de su pasado. Se trata de la imagen del DNI, donde se la ve morocha, con rodete y ropa deportiva, muy diferente a cómo luce en la actualidad.

Cansada de las críticas por su transformación, hizo un descargo en Facebook y fue letal. “16 años. Sí, era recontra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis. ¿Quieren descansarme a mí, justo a la piba más normal que existe? Yo siempre de barrio, como ahora”, escribió.

La joven, que tiene una beba con L-Gante, también reconoció que en el último tiempo se hizo algunos retoques: “Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean con las lolas hechas”.

Tamara Báez "les paró el carro" a quienes la critican por cómo lucía en el pasado. (Foto: instagram/tamibaez429).

Tamara Báez sufrió el hackeo de su cuenta de Instagram y perdió más de un millón de seguidores

La foto retro que circula de la novia de L-Gante es una consecuencia de la usurpación de su cuenta. Su abogado, Alejandro Cipolla, había contado que alguien, además, la empezó a extorsionar con difundir varios de sus chats privados.

El letrado explicó que la denuncia que hizo no pudo ser dirigida contra una persona en particular, sino que exigió que se investigue el rastro digital del hackeo para determinar quién puede ser el extorsionador.

Tamara Báez dio detalles de los retoques que se hizo y adelantó que pasará por el quirófano para ponerse siliconas. (Foto: instagram/tamibaez429).

Cipolla aseguró que Tamara Báez perdió el celular y ahí fue cuando ingresaron a varias de sus cuentas. A partir de esa circunstancia, llegó el calvario. “La amenazan con subir conversaciones privadas, aparte estuvo difundiendo documentación oficial, como registros de ella o el DNI”, sostuvo.