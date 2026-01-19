Tatuajes, canciones y la China Suárez: el picante ida y vuelta entre Wanda y Rusherking

Rusherking fue uno de los grandes protagonistas de la última emisión de MasterChef Celebrity. El cantante santiagueño no solo logró conquistar al jurado y asegurarse su ingreso como participante regular al reality, sino que también se convirtió en el centro de atención por el picante intercambio que mantuvo con Wanda Nara, en una charla cargada de indirectas, humor y confesiones inesperadas.

Durante el repechaje, Rusherking logró imponerse sobre el resto de los participantes eliminados y selló su regreso definitivo a la competencia. Sin embargo, más allá de su desempeño en la cocina, fue su complicidad con la conductora lo que acaparó todas las miradas y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Confesiones, indirectas y preguntas incómodas

El momento más comentado de la noche se dio cuando Wanda Nara se acercó a la estación del cantante mientras este preparaba su plato. Con su estilo frontal, la conductora no dudó en acorralarlo con una pregunta directa vinculada a una de sus canciones. "Me cayó la ficha de que el tema que me acabás de cantar... ¿a quién se lo compusiste?", lanzó Wanda, despertando la curiosidad tanto del participante como del público.

Sin dar nombres propios, Rusherking admitió que la canción estaba dedicada a "una relación" que había tenido en el pasado, dejando abierta la interpretación y alimentando las especulaciones. Lejos de conformarse, Wanda redobló la apuesta y quiso saber cuál era su situación sentimental actual.

"Yo estoy enamorado siempre", respondió el cantante, con una sonrisa que no pasó desapercibida. Acto seguido, sorprendió a la conductora al devolverle la pregunta: "¿Vos estás de novia, o no? ¿Hace cuánto estás de novia?". El inesperado giro dejó a Wanda visiblemente incómoda, aunque se lo tomó con humor.

"A la miércoles. Te interesa saber mi vida amorosa, que no le interesa a nadie", reaccionó la mediática entre risas, en un clima de tensión distendida que generó uno de los momentos más entretenidos del programa.

Tatuajes y un rumor confirmado

El ida y vuelta continuó cuando Wanda comenzó a indagar sobre los tatuajes que Rusherking lleva en su piel. En tono pícaro, le preguntó si tenía alguno dedicado a una mujer. Ante la negativa del cantante, la conductora lanzó la pregunta más filosa de la charla: "¿Se tatuaron algo tuyo alguna vez?".

La consulta dejó al músico sin margen para esquivar el tema y lo llevó a confirmar uno de los rumores más fuertes que circularon sobre su pasada relación con la China Suárez. Finalmente, Rusherking confesó que se había tatuado los "labios" de la actriz, una versión que durante mucho tiempo fue motivo de especulación en el mundo del espectáculo.

La reacción de Wanda no se hizo esperar. "Ah, lo voy a buscar en redes", respondió la conductora antes de abandonar la estación, cerrando el intercambio con una frase que volvió a encender las risas en el estudio.

Un momento que se robó el programa

El cruce entre Wanda Nara y Rusherking se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de MasterChef Celebrity, no solo por las confesiones del cantante, sino también por la naturalidad con la que ambos manejaron una charla cargada de referencias al pasado, ironías y preguntas incómodas.

Mientras Rusherking comienza una nueva etapa dentro del reality, su ingreso quedó marcado por una escena que combinó música, amor, tatuajes y viejas historias del mundo del espectáculo, demostrando una vez más que, en la televisión, los cruces inesperados suelen ser los que más impacto generan.