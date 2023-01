Thiago contó que su melliza sufrió violencia de género, tras perder un embarazo de cinco meses

Thiago Medina sorprendió al contar en Gran Hermano (Telefe) un episodio de violencia de género que su hermana melliza de 19 años sufrió tras perder un embarazo de cinco meses.

“Su exnovio le pegó y yo la defendí. Ese pibe estaba re loco”, expresó el joven de González Catán este sábado mientras estaba en la cena de nominados con Camila y Agustín.

Luego de confesar que es celoso de sus hermanas, Thiago relató la dura historia que atravesó Brisa, su melliza. “Ella estuvo de novia. Perdió un embarazo de 5 meses”, lanzó e impactó a los participantes que comían con él. Brisa, la hermana melliza de Thiago Medina. (Foto: Instagram / brii_mediina_oficial).

Medina contó que, después de que pasaran tres meses de ese triste episodio, la joven recibió golpes por parte de su exnovio. “Él le pegó y yo la defendí. Después se separaron”, manifestó.

“No me gusta que le levanten la mano a ninguna de mis hermanas”, dijo Thiago con preocupación en su rostro. “La más grande es la mamá de mi ahijado, ella tiene a su marido y él también habla...”, expresó y la producción del reality cortó su discurso para mostrar a Alfa en la cocina, generando la furia de los televidentes ya que no pudieron escuchar la historia completa.

La hermana de Thiago Medina se enojó con Daniela por un picante beso en vivo: “Es un gato con botas”

Camila, otra de las hermanas de Thiago, presenció la gala de nominación de Gran Hermano (Telefe) y lanzó un polémico comentario cuando vio que Daniela besó al participante.

“Es un gato con botas”, expresó ella. Su polémica reacción se debió a que “Vengañela” votó al joven de González Catán en el confesionario y luego, al salir, le sonrió y le dio un pico como si nada hubiera pasado.

“Dame un beso”, le dijo Daniela a Thiago luego de haberlo nominado junto con Agustín. Su actitud se hizo eco en la tribuna del programa que la alentaban por tomar venganza. Ante eso, Santiago del Moro sumó: “Para los que decían que Vengañela se había terminado. Fue, lo nominó y le dio un pico. ¡En tu cara!”.

Luego, el conductor del reality se acercó a la hermana del participante para que le diera su opinión al respecto. “Cami, querida, ni vos lo podés creer. ¿Y? ¿Sin palabras?”, le consultó. Fue así que Camila respondió: “Con el beso ese, me muero. Es un gato con botas”.

Su frase no pasó desapercibida y por eso Santiago tomó la decisión de sacarle el micrófono para que no siguiera con sus polémicas palabras. “¡Ey! No, no, no”, pidió del Moro y siguió con la conducción.