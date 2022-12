Thiago Medina pidió que entren chicas nuevas en el repechaje y, una vez más, destrozó a Daniela

Después de varios idas y vueltas, Thiago y Daniela dieron rienda suelta a la pasión en la casa de Gran Hermano (Telefe). Sin embargo, este viernes tras una discusión, el romance parece haber llegado al final. El joven de González Catán dio vuelta de página y expresó sus deseos de que entren chicas nuevas en el repechaje. Las declaraciones no cayeron nada bien entre los usuarios de redes sociales que lo volvieron tendencia.

En la grabación que se viralizó se lo ve al borde de la pileta conversando con Alexis 'el Conejo'. “Quiero que entren nuevas chicas. A la placa Daniela... Que entre un chabón y le esté tirando los perros a Dani, deja que haga la de ella”, dijo entre risas. “Y que entren tres minas ahí, ni cabida yo, mira, hago esto”, cerró haciendo el gesto de lavarse las manos.

El video se viralizó en redes sociales, donde los usuarios criticaron la actitud de Thiago y cuestionaron a quienes señalaron a Daniela de utilizar al joven de 19 años. “Thiago la quiere rajar a Daniela de la casa, la única mina que le dio bola, para estar con una nueva”, “Recuerden que casi sacan a Daniela de la casa porque decían que usaba a Thiago. A ella no hay que sacarla a él sí”, fueron algunos de los comentarios. Thiago y Daniela se besaron en "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe)

Thiago Medina discutió con Daniela, se enojó y la dejó hablando sola en el patio de “Gran Hermano”

Después de idas y vueltas, la relación entre Thiago Medina y Daniela Celis no quedó en los mejores términos. Este viernes, mientras llevaban adelante la prueba semanal en la que debían mantenerse despiertos durante 48 horas, la expareja protagonizó una tensa charla. Lo que comenzó como un intercambio de palabras terminó en un pase de factura.

Todo inició cuando Thiago Medina se acercó a Daniela y le preguntó qué le pasaba que se encontraba sola en el patio de la casa, y ella respondió de manera cortante que nada ocurría. “Si no hubieses pasado nada, no estarías acá”, le retrucó el joven. Claramente indignada, ella fue al hueso: “Bueno, rey, no te voy a decir que pasó. No pasó nada. Mambo mío. Debería yo cuidarte más a vos. Estoy muy floja. ¿Me podés escuchar?”. Daniela y Thiago, prendidos fuego en la casa de Gran Hermano. (Foto: captura de Telefe)

“Te escucho, pero no me querés contar nada. ¿Qué querés que te diga? Cuando estés bien hablamos”, replicó él a la defensiva. En ese momento, Thiago comenzó a alejarse y ella le dijo que era una persona difícil. “Thiago, ¿podés venir un segundo porfa?”, le pidió ella al ver que el chico no estaba dispuesto a charlar. “No hay drama”, agregó él sin hacerle caso. Daniela se enojó con Thiago Medina porque la dejó hablando sola (Foto: Captura Telefe).

Enojada por su comportamiento, Daniela lo fue a buscar y lo trató de inmaduro: “¿Es joda? ¿Podemos terminar la conversación como dos personas adultas?”. “No quiero estar mal, quiero pensar”, le pidió él y optó por irse a tomar mate con Maxi, a quien salvó de la placa de nominación.

Thiago Medina destrozó a Daniela y lamentó el sexo con ella: “Tendría que haber dicho que era gay”

No es la primera vez que Thiago Medina deja en claro su malestar con Daniela Celis. Días atrás, los participantes derrochaban pasión y complicidad, pero ahora el joven de 19 años parece no estar en la misma sintonía. “Siempre lo mismo, ya me pudre, la verdad que me estoy pudriendo”, le dijo tiempo atrás a sus compañeros.

Alexis, uno de los que acompañaba a Thiago en medio de su descargo, señaló: “Entramos como participantes y salimos como psicólogos, boludo”. En ese momento Thiago, sin filtro alguno, respondió: “Tendría que haber entrado diciendo que era gay”.