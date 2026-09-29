La familia de Daniel Osvaldo rompió el silencio: "Le detectaron..."

La familia del ex jugador de fútbol Daniel Osvaldo difundió un comunicado sobre su estado de salud. Lo hizo en el Instagram oficial del futbolista y desmintió versiones que circularon en los últimos días respecto a su internación.

"Hacemos este comunicado por decisión de Dani" comenzó la carta publicada en la cuenta del jugador. A su vez, dijeron: "Queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia".

Por otro lado, continuaron desmintiendo los trascendidos de los últimos días tras la internación del ex futbolista de Boca. En ese sentido, desmintieron que se le haya sacado "una parte del pulmón", que tenga complicaciones en las piernas y que su situación sea producto de "consumo de sustancias".

En consecuencia, el comunicado condenó las "falsedades sin chequear que circularon", aunque aclararon que fue en "unos pocos medios", ya que la mayoría había sido respetuosa.

Respecto a la evolución de su salud, la familia comunicó: "Se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que, mal o bien, popularmente se conoce como líquido en el pulmón".

Por último, detallaron que fue sometido a una cirugía para limpiar la zona y que esperan los resultados de los cultivos. Al respecto, dijeron: «Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta».

En el cierre de la carta, la familia pidió «prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre que del otro lado hay seres queridos sufriendo».