¡Escándalo total! Cecilia Milone y una grave denuncia contra Nito Artaza

El escándalo por la separación entre Nito Artaza y la cantante Cecilia Milone sumó un nuevo capítulo: la artista presentó ante la justicia una acusación por hostigamiento contra el humorista.

Milone habló sobre la denuncia con los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos (América TV). La razón detrás de la acusación se debe a sus declaraciones en la obra Argenmatch que Artaza protagoniza junto a Miguel Ángel Cherutti, en la que se refieren a su exrelación y su vínculo con Chico Novarro.

Además, mencionó unas recientes declaraciones que Artaza realizó sobre ella, que la llevaron a decidirse a llevar el tema al ámbito legal. "Llevo unos días muy difíciles. Este fin de semana casi no dormí, fui y vine de la oficina de violencia doméstica para denunciar a Nito por el hostigamiento en televisión", contó la cantante.

"Me cayó mal que en una nota de TV diera a entender que el contacto cero es de mutuo acuerdo. Necesito que la vida me devuelva la normalidad, aunque no tengo demasiadas esperanzas", opinó sobre el conflicto legal detrás de su angustia.

Milone contó que se acercó a la Oficina de Violencia Doméstica para realizar la denuncia por hostigamiento en televisión: "La jueza le va a prohibir nombrarme o filtrar cosas a la prensa. Si lo hace, va directo a una causa penal. Ahora tengo los abogados que me asignó el Estado".

En ese sentido, sostuvo que decidió mantener la situación bajo perfil hasta este momento por miedo a su reacción: "Estuve al límite de mi angustia y lo hice todo sola para que no se filtrara nada porque le tengo miedo".

Por otra parte, el humorista declaró en una entrevista que se toma las cosas con humor y que honra las relaciones que tuvo a lo largo de su vida. Asimismo, afirmó que el "contacto cero" es una decisión de Cecilia, que fue lo que molestó a la cantante.