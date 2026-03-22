Tini vs Emilia: una picante frase mantiene encendida la polémica que es viral

En medio de un clima cargado de especulaciones y versiones cruzadas, Tini Stoessel eligió el escenario para pronunciar sus primeras palabras desde que estalló la polémica con Emilia Mernes. Fue durante su presentación de este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primero de los dos shows programados en ese recinto.

Allí, ante miles de fanáticos, la artista lanzó una frase breve pero contundente: "Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano". La declaración, aunque sin destinatarios explícitos, fue rápidamente interpretada por el público como una indirecta dirigida a su examiga Emilia Mernes.

El momento no tardó en viralizarse. El video del show comenzó a circular con fuerza en redes sociales, especialmente en X (Ex Twitter), donde los usuarios analizaron cada palabra y gesto de la cantante. La frase, cargada de ambigüedad, fue suficiente para encender el debate y reavivar la tensión en torno al vínculo entre las artistas.

Reacciones cruzadas y debate en redes sociales

La repercusión en redes fue inmediata. Miles de usuarios se volcaron a opinar sobre la situación, generando un abanico de interpretaciones que dejó en evidencia la división entre los seguidores.

Entre los comentarios más destacados se leyeron posturas contrapuestas:

"Yo las amo a las 3 (Tini, María Becerra y Emilia) pero por qué en lugar de hacer todo ese show y tirar cosas al aire no salen a aclarar todo como las mujeres grandes que son".

"Re que actúa como niña vengativa. Necesita que le hablen para que aprenda a enfocarse en lo bueno y deje de andar tirando discursitos con doble sentido".

"La amo. Una frase y tiene a todas llorando".

"Tiene toda la razón".

Estas reacciones reflejan no solo el impacto del mensaje, sino también el nivel de expectativa que genera el conflicto entre figuras de alto perfil dentro de la escena musical.

El trasfondo del conflicto

La frase de Tini se produce en un contexto marcado por señales previas de distanciamiento. La rivalidad comenzó a tomar fuerza cuando salió a la luz que varias famosas dejaron de seguir a Emilia Mernes en redes sociales, lo que fue interpretado como un quiebre en el círculo cercano de la cantante.

Desde entonces, el silencio público de las protagonistas alimentó las especulaciones. En ese escenario, la intervención de Tini desde el escenario se convierte en el primer gesto directo en medio de la polémica, aunque sin confirmaciones explícitas.

La reaparición de Emilia Mernes

Mientras el foco mediático se posaba sobre las palabras de Tini, Emilia Mernes optó por una estrategia completamente distinta. Luego de varios días sin actividad visible en redes sociales, la artista reapareció de manera discreta, evitando declaraciones públicas.

Su regreso se dio a través de un gesto mínimo pero significativo: un "like" en una publicación de Yami Safdie en Instagram. En el posteo, Safdie aparece luciendo la camiseta de la selección de Paraguay junto al mensaje: "Rohayhu rohayhu rohayhuuuu, ya quiero volver Paraguay, ¡mañana el Lunario, iupiiii!".

La publicación superó los 15 mil "me gusta", pero lo que más llamó la atención fue precisamente la interacción de Mernes. Este detalle no pasó inadvertido y fue rápidamente interpretado por los usuarios como una forma de mantener presencia en el entorno digital sin exponerse directamente.

Lecturas y señales en medio del conflicto

El gesto de Emilia adquiere mayor relevancia en el contexto actual, marcado por:

El conflicto mediático con Tini Stoessel .

. Las versiones de distanciamiento con María Becerra .

. El silencio público sostenido por las protagonistas.

Además, algunos fanáticos destacaron otro elemento que suma a la interpretación general: Yami Safdie aún sigue a Mernes en Instagram, a diferencia de otros casos recientes en los que se registraron desvinculaciones en redes.

Por ahora, Emilia no volvió a publicar contenido propio, manteniendo un perfil bajo. Según se indicó, la cantante se encuentra disfrutando de una escapada a Japón junto a su novio, Duki, lejos del foco mediático que rodea la polémica.