Tomás Holder se sinceró sobre la adicción a las drogas que sufrió, tras salir de "Gran Hermano"

Tomás Holder preocupó a sus fanáticos semanas atrás cuando les habló de su estado de salud y la drástica decisión de cerrar sus redes sociales. Ahora, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) habló sobre su consumo excesivo de drogas y el episodio que lo hizo tomar conciencia: un ataque de pánico en plena fiesta electrónica.

Según relató en LAM (América), sus adicciones comenzaron luego de salir del reality, cuando se topó con malas compañías que le ofrecían entradas a boliches, bebidas alcohólicas y estupefacientes gratis. “Ingerí todo lo que te puedas imaginar, salía de lunes a lunes”, confesó el influencer.

Qué dijo Tomás Holder sobre su crisis de salud mental tras la salida de “Gran Hermano”

En diálogo con Ángel de Brito, el exparticipante confesó que luego de su salida del reality -apenas a una semana de haber ingresado- empezó con consumos dañinos para su cuerpo. “Antes era más controlado y familiar. Pero cuando salí de ahí cambió todo. Mucho exceso, joda, y malas decisiones”, detalló. A su vez, habló de las personas “vampiro”: “Te quieren chupar la sangre, se te acerca gente de plata porque busca tu fama. Y siendo tan chico, te equivocás, y te lleva al exceso”, explicó. Tomás Holder fue el primer participante que abandonó la casa de "Gran Hermano". Sin embargo, logró instalarse en las redes sociales y su fama lo llevó al consumo de drogas. (Foto: Movilpress)

“Me estaba desviando de mi camino. Por suerte tengo una familia y amigos muy fuertes que me avisaron. Salía de lunes a lunes y dejé lo importante de lado”, dijo Tomás Holder. Y se refirió al episodio que le hizo dar cuenta de su estado: “Me dio un ataque de pánico con falta de respiración. Ahí dije basta, y me fui a Rosario”.

Sobre esta situación, el ex Gran Hermano contó que recibió ayuda psicológica para poder salir adelante. “Nunca había ido pero me animé y me sirvió. Me querían poner a un psiquiatra, pero por suerte no fue necesario”, relató y explicó que durante la primera semana -después del ataque de pánico en la fiesta electrónica- tomó medicación “para bajar”.

Holder se refirió a las fiestas a las que asistió tanto en Punta del Este como en Cancún, y señaló que fue allí donde más consumió. “Me arrepiento porque intoxiqué muchísimo mi cuerpo. Ingerí todo tipo de drogas que te puedas imaginar”, lanzó con sinceridad. Por suerte, su actualidad cambió gracias al apoyo de sus seres queridos y la contención médica: “Volví a los buenos hábitos, hace dos meses no pisaba un gimnasio”.

El comunicado con el que Tomás Holder anunció que quería alejarse de las redes sociales

En LAM, Holder confesó que se le hizo muy difícil alejarse de sus redes sociales y, por eso, aún las sigue utilizando. Sin embargo, semanas atrás había realizado un extenso comunicado donde les explicó a sus fanáticos que necesitaba evitar la exposición pública de Instagram por su estado de salud.

A mediados de febrero, Tomás realizó una publicación en la que hizo hincapié en sus ganas de “recuperar la sonrisa”. “Ya sin ganas de entrenar, sin ganas de comer bien, solo pensando todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderme entre la multitud. Primero fue Cancún, después Punta del Este, luego Pinamar y Mar del Plata. Nunca paré, no dormía, me mantenían despierto diferentes cosas”, sostuvo. La foto con la que Tomás Holder acompañó la publicación que encendió la alarma entre sus seguidores. "Quisiera volver a recuperar esa sonrisa", aseguró. (Foto: Instagram / tomasholder_)

Luego, relató el episodio que lo llevó a tomar conciencia de que tenía que tomarse un respiro: “Tuve el primer ataque de pánico en el medio de una fiesta, sentí que me moría, sentí cómo me iba... y no saben lo traumático que es… Aún en esa situación la gente seguía pidiéndome fotos y yo solo buscaba oxígeno, buscaba poder respirar, recuerdo gente enojada por no poder sacarme una foto, y ahí entendí y logré comprender qué basura es el humano”.

Por este motivo, en ese momento, Holder decidió alejarse de las redes para encontrarse consigo mismo. “Hoy en día decido alejarme de todos los excesos y recuperarme, volver a mi vida sana... y quedarme cerca de la gente que me quiere por lo que soy, no por lo que les puedo dar. ¡Me despido hasta nuevo aviso, los amo! ¡Voy a estar bajo control médico con gente que me quiere!”, concluyó.