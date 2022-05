Tras la muerte de su hermano, Catherine Fulop expresó su dolor: "Tengo el corazón roto en mil pedazos"

Catherine Fulop contó que su hermano Jorge Gerard murió tras transitar una larga enfermedad. Dolida por el difícil momento que atraviesa, le dedicó un conmovedor posteo donde expresó cómo se siente tras la triste noticia. “Tengo el corazón roto en mil pedazos”, aseguró.

“Mi amado hermano Jorge Gerard se fue después de una larga lucha. Hoy sé que estás en paz, pero no dejo de estar con muchos sentimientos encontrados pensando todo lo que aún te quedaba para disfrutar de la vida y de la familia hermosa que formaste al lado de Marisol”, comenzó diciendo la actriz en una publicación donde compiló fotos y videos familiares.

Catherine Fulop despidió a su hermano en redes. (Foto: Captura /fulopcatherine)

Con total sinceridad, Fulop manifestó que siente rabia, desesperación y tristeza. “Rabia y desesperación por ver por lo que pasaste, para llegar a este final. Tristeza al saber que no voy a volver a verte y compartir contigo la vida”. “Mi alma te llora, hermano mío, es duro tener a la muerte tan cerca cuando un par se va”, sostuvo.

Acto seguido, destacó su rol de hermano y aseguró: “Fuiste mi cómplice y mi confidente, nuestros hijos son nuestros ahijados. Hoy 'Los Fulop' estamos incompletos”. “¡Vuela Alto! Desde ahora serás mi héroe, nunca te vi abandonar la vida, luchaste hasta el final. Te amo por siempre, hermano”, cerró conmovida.

Oriana y Tiziana Sabatini recordaron a su tío

Oriana Sabatini se mostró dolida por la muerte de su tío, Jorge Gerard, y así lo expresó en redes. “Hoy sos un angelito más cuidándonos desde allá arriba. Te voy a extrañar, tío”, escribió junto a dos postales retro.

Oriana Sabatini despidió a su tío en redes. (Foto: Captura Instagram /orianasabatini)

Por su parte, Tiziana Sabatini compartió otra foto donde se la ve de pequeña junto a su tío y a su papá y agregó: “Para siempre en mi corazón”.

Tiziana Sabatini despidió a su tío en redes. (Foto: Captura Instagram /tizianasabatinif)

Catherine Fulop saludó a su mamá por su cumpleaños

Pese a llevar años radicada en Argentina, Fulop se muestra muy cerca de su familia y de su Venezuela natal. Sin ir más lejos, hace un par de días atrás, le dedicó un posteo a su mamá por su cumpleaños número 86.

Catherine Fulop saludó a su mamá por su cumpleaños. (Foto: Instagram /fulopcatherine)

“¡Felices 86 Mamá! Esta creo que fue la última vez que estuvimos juntas, no sabes lo que te extraño. Extraño sentarme contigo en la cocina y compartir un cafecito, una charla. Siempre has sido tan guerrera, tan fuerte y compasiva a la vez, que te tomé como ejemplo, aunque creo no poder superarte”, comenzó exponiendo.

Y concluyó; “Gracias mamá por tantos abrazos, tantas palabras de amor. Eres la mejor mamá que podía haber soñado. Que Dios te siga dando mucha salud y pronto te pueda ver para darte los abrazos que no nos hemos dado en todo este tiempo. Te amo. Bendición Mamá ¡Feliz cumpleaños!”.