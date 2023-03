Tras ser cuestionada por Julieta Poggio, la ex de Marcos Ginocchio apuntó contra ella

Julieta Poggio atacó a la exnovia de Marcos Ginocchio por aparecer solo en la final de Gran Hermano y la joven salteña no se lo dejó pasar. La fulminó dándole “me gusta” a varios comentarios en su contra vía Twitter y evidenció lo mal que le cae. Las capturas no tardaron en viralizarse, pero al verse expuesta decidió pasar su cuenta a modo privado y así evitar un escándalo que salpique al ganador de la última edición.

“Es frívola, hueca y no tiene sentido común”, “¿De verdad quieren eso para Marcos? Dejen de shippearlo. Ojalá tenga esa charla que necesita con su ex y si tienen que solucionar sus problemas lo hagan”, “¿Para ustedes realmente Julieta es el tipo de Marcos? Sacando la belleza que tiene ella para mí no va con Marcos. Siento que a él le gustan las chicas simples, que les gustan los animales y que tocaron una escoba alguna vez en su vida”, son algunos de los mensajes que “aprobó”, según logró capturar “Mundo famosos”.

Por el momento, la actriz no hizo ningún descargo al respecto, y solo mostró la previa de su reencuentro hot con Lucca Bardelli, su novio, a quien acusan de haberle sido infiel en reiteradas oportunidades. Julieta Illescas le dio "like" a varios comentarios contra Julieta Poggio. (Foto: Twitter)

Marcos Ginocchio de Gran Hermano aclaró su estado sentimental luego de que lo acusaran de farsante

Marcos Ginocchio aclaró su situación sentimental luego de haber sido visto con Julieta Illescas, una joven oriunda se Salta a la que señalaron como su novia. Se abrazaron tras la final de Gran Hermano y Marisa Brel los mandó al frente diciendo que eran pareja, y que él la había ocultado para preservarla. Sin embargo, esto no cayó bien entre los televidentes, que lo acusaron de mentiroso y farsante. Marcos Ginocchio y Julieta Illescas, juntos en la cancha. (Foto: captura TyC Sports)

En El Debate, el ganador de la última edición del reality expuso que la chica es su ex, aunque cuando ingresó al programa llevaban poco tiempo separados. “Cuando mi hermana entró le comenté que la extrañaba y que quería estar con ella para ver qué nos pasaba. La extrañaba y la necesitaba mucho. Y bueno, ella le contó y vino. Todavía no tuvimos tiempo de hablar”, sostuvo. Marcos Ginocchio y fueron vinculados en la Gran Hermano. (Foto: Twitter)

Robertito Funes Ugarte le preguntó si pensaba darse otra oportunidad con Julieta, pero él respondió con cautela: “Tenemos que hablar, todavía no hablamos nada”. Aunque no conversaron, sí se habrían hecho muchos mimos, ya que Ángel De Brito reveló que “estuvieron a los chupones limpios”. El tiempo dirá.