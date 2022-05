Tras ser vistos juntos, Sofía Gala y Juan Gil Navarro enfrentan rumores de romance

El amor habría surgido entre dos de los protagonistas de la obra teatral Closer. Se trata de Sofía Gala y Juan Gil Navarro, quienes fueron vistos juntos fuera de los escenarios este fin de semana y encendieron los rumores de un romance.

Los actores estarían replicando, de cierta manera, el vínculo que mantienen sobre las tablas en la nueva adaptación del clásico que escribió Patrick Marber y que se estrenó en Londres hace 25 años.

“Ellos están empezando un proyecto teatral con Gonzalo Valenzuela, estrenaron, y estuvieron juntos ayer, me contó una persona que los vio. Pasearon al perro y entraron a la casa de ella. Me contaron que es muy incipiente el romance, están empezando. A mí me sorprendieron, no me los imaginaba juntos”, precisó Maite Peñoñori al aire de Intrusos (América).

Luego de que la periodista diera esos datos, Virginia Gallardo especuló con la posibilidad de que solo se hubiesen juntado para “repasar la letra”. Una versión que Peñoñori no tardó en desestimar: “No fue un ensayo, porque ya estrenaron. Y no sé que tendrían que ensayar un 1° de mayo a las dos de la tarde”, expuso irónica.

Por el momento, ninguno de los protagonistas de este runrún se refirió al supuesto affaire. Ambos estarían solteros: Juan Gil Navarro se divorció en 2018 de Natalia Litvack tras 12 años en pareja y no se le conoció otra novia, mientras que Sofía Gala mantuvo recientemente un noviazgo con el músico Exequiel Fernández.

“Closer”, la obra en donde habría nacido el romance entre Sofía Gala y Juan Gil Navarro

El miércoles 27 de abril en el Multiteatro se estrenó Closer, una tercera versión teatral argentina de una pieza emblemática sobre los conflictos y los desencuentros en las relaciones. Entre los protagonistas se encuentran Sofía Gala y Juan Gil Navarro -quienes se habrían vuelto más que amigos, según los rumores-, mientras que Gonzalo Valenzuela y Carolina Peleritti completan el elenco.

“El amor y la emocionalidad siempre son temáticas actuales porque, incluso en épocas en las que hablamos de relaciones libres y abiertas, siempre traen conflictos, traiciones y desencuentros”, le explicó Gala a Télam sobre el texto de Patrick Marber.

Todo el elenco de "Closer". (Foto: Instagram / juangilnavarro)

Dirigida por Corina Fiorillo, la adaptación aborda el encuentro de cuatro extraños que se dejan llevar por el deseo: Dan, Alice, Anna y Larry se ven envueltos en dos vínculos que se entrecruzan.

Closer debutó en Londres en 1997 y recibió el premio Laurence Olivier/BBC como Mejor Nueva Obra de Teatro y el Premio London Critics' Circle. Se estrenó en Argentina dos años después, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Susú Pecoraro, Gerardo Romano y Leticia Brédice.