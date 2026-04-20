Un genio: un niño subió a cantar con Divididos y emocionó a Ricardo Mollo

El desarrollo de un show en vivo puede modificarse en cuestión de segundos, y en ocasiones esos giros inesperados quedan grabados en la memoria colectiva. Eso fue lo que ocurrió durante un recital de

mollo y el nene

en la ciudad de Tandil, donde un episodio imprevisto terminó por convertirse en el momento más recordado de la noche.

En medio del concierto, un niño irrumpió en el escenario con una naturalidad que sorprendió tanto a los músicos como al público. Lejos de mostrarse intimidado por la magnitud del evento, el pequeño fan se acercó, tomó el micrófono y comenzó a cantar, generando una reacción inmediata de la audiencia.

Lo que en principio podría haber quedado como una simple anécdota adquirió otra dimensión a partir de la respuesta del público, que acompañó con una ovación cerrada, y del propio desarrollo de la escena, marcada por la espontaneidad y la conexión directa entre artista y espectador.

La reacción de Ricardo Mollo

El líder de la banda, Ricardo Mollo, no ocultó su asombro frente a la situación. El niño, con un peinado en cresta y una actitud desinhibida, pidió el micrófono para interpretar "La Rubia Tarada", uno de los temas emblemáticos de Sumo.

La escena captó de inmediato la atención de todos los presentes. La soltura del chico, su seguridad frente al público y la energía que transmitía generaron un clima particular dentro del recital. Mollo, visiblemente conmovido, expresó con palabras directas lo que significaba ese instante.

El músico destacó la intensidad de lo vivido al afirmar que la aparición del niño generó "una alegría y un estado increíble", y remarcó que se trataba de una experiencia imposible de replicar por medios artificiales. En ese sentido, señaló que "las pantallas no lo pueden provocar y, mucho menos, la inteligencia artificial", subrayando el carácter único y humano del momento.

La viralización y el impacto en redes sociales

El episodio no quedó circunscripto al ámbito del recital. Las imágenes del niño sobre el escenario comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde el video se viralizó en cuestión de horas y multiplicó su alcance.

La reacción del público digital replicó, en gran medida, la emoción vivida en Tandil. Los comentarios reflejaron un clima de entusiasmo y celebración, destacando tanto la actitud del pequeño como la apertura de la banda.

Entre las expresiones más repetidas, se destacaron frases que apuntaban a la continuidad del género y al impacto del momento:

"Vamos que hay futuro en el rock carajo"

"Ese pibe ya tiene más calle que yo con 40 años"

"Un capo Mollo, un retipazo y el guachín un genio"

"El pibe entendió todo"

El tono general de las reacciones fue festivo y afectuoso, con una fuerte identificación de la comunidad rockera con la escena protagonizada por el niño.

Un vínculo previo con la música de la banda

Lejos de tratarse de una aparición aislada, el vínculo del niño con Divididos tenía antecedentes. Según relató el propio protagonista en diálogo con Radio Nitro, su relación con la banda se remonta a tiempo atrás.

"No me acuerdo cuándo fue la primera vez que vi a Divididos, hace mucho, con mi mamá", explicó, dejando en claro que su acercamiento a la música del grupo formaba parte de su historia personal. Al ser consultado sobre sus expectativas para el recital, el niño también había anticipado su entusiasmo. Entre sus preferencias musicales, mencionó: "Me gustan muchas, pero espero que hoy toquen 'Sobran las piñas'".

Este contexto previo permite entender la naturalidad con la que se desenvolvió en el escenario, así como el entusiasmo con el que vivió la experiencia.

Una escena espontánea que marcó la noche

De acuerdo con los testimonios de quienes estuvieron presentes, el episodio no formó parte de ninguna planificación. El niño, que se encontraba entre el público con una remera de Sumo, fue invitado a subir al escenario, y su intervención surgió de manera completamente espontánea.

Relatos difundidos en redes sociales aportaron detalles sobre el desarrollo del momento. Uno de los asistentes señaló que el chico "le pidió el micrófono a Mollo y salió esta genialidad", destacando la reacción del público, que respondió con una energía desbordante.

Otros comentarios sumaron una cuota de humor y referencia cultural, como aquel que señalaba: "Volvió Luca Prodan en forma de pibito, solo que esta vez se aseguró de tener una abundante cabellera".

La música como puente generacional

La escena vivida en Tandil condensó en pocos minutos una serie de elementos que definen la experiencia de la música en vivo. La interacción entre generaciones, la espontaneidad del momento y la conexión directa entre artista y público se combinaron para dar lugar a un episodio difícil de repetir.

El gesto de Ricardo Mollo, la audacia del niño y la respuesta del público construyeron un relato que trascendió el recital y se proyectó hacia un público más amplio a través de las redes sociales.

En ese contexto, el episodio se convirtió en una muestra de cómo la música puede funcionar como un puente entre generaciones, donde la historia de una banda consolidada se cruza con la energía de nuevos seguidores.

La actuación de Divididos en Tandil dejó así una escena que, más allá de su carácter inesperado, reafirmó el valor de la emoción genuina en el rock y la capacidad de los recitales en vivo para generar momentos únicos que trascienden el tiempo y el espacio.