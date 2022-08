Un video del actor Ewan McGregor comiendo guiso en La Rioja se hizo viral

Son muchas las veces que la realidad supera la ficción, y cuando se trata de Ewan McGregor, su humildad traza un paralelismo con el emblemático personaje de Obi Wan Kenobi en la saga de Star Wars. El actor estuvo en la Argentina en septiembre de 2020 cuando protagonizó un documental junto a Charley Boorman, donde recorrieron Latinoamérica durante 100 días. Su paso por nuestro país tuvo muchas repercusiones en ese entonces, pero en las últimas horas se viralizó un video de una de las paradas que hicieron en la provincia de La Rioja y allí se lo ve comiendo guiso con una familia que los recibió.

“Estás en tu pueblito perdido en la Argentina y te cae a la hora de la siesta Obi Wan Kenobi para recordarte que somos buena gente, nunca olvidemos eso, que no nos hagan pensar lo contrario. Que la Fuerza está contigo siempre”, expresa el usuario que replicó el clip que circula en Tik Tok a la velocidad de la luz. El fragmento forma parte de la serie Long Way Up!, y el propio Mc Gregor relata la experiencia que están viviendo en la travesía que inició en Ushuaia: “Intentaremos el viaje más largo hasta ahora”.

Mientras tanto, traza una línea en el mapa desde Bardas Blancas, en Río Grande, Mendoza, hasta Villa Unión, en La Rioja. “Son 320 kilómetros hasta el pueblo de Belén, llegaremos casi al fin del viaje por Argentina”, aclara. Y después de andar en moto por las calles de Chilecito, señala: “Podríamos cargar las baterías aquí. Parece una tienda de electrónica”. Cuando lo recibe una pareja se da cuenta de que se equivocó, y agradece por la cálida bienvenida: “Lo grandioso de esta situación es que llegamos aquí pensando que era una tienda de estéreos, como esos lugares donde se instalan estéreos en los autos. Pensamos que tendrían energía, así que entramos. Y resulta que solo es su cochera”. El actor que interpretó al emblemático Obi-Wan Kenobi en Star Wars apeló al humor cuando lo reconocieron: “Confíen en sus instintos”

“Su casa está atrás. No es una tienda, pero nos dejaron conectarnos. Nos dieron comida. Fue muy gracioso. Y nosotros... ¡Ellos no nos conocen!”, expresó con gratitud McGregor. Luego se lo ve degustando un guiso junto a los dueños de casa, y vuelve a remarcar: “¡Cielos! Acabamos de llegar. Somos extraños, y ahora usamos su electricidad y comemos su comida”.

Otra de las perlitas del video ocurre cuando uno de los integrantes de la familia identifica al actor, pero no por el universo creado por George Lucas, sino por La isla, el film que protagonizó con Scarlett Johansson en 2005. “¡Me está reconociendo! Sospecha un poco sobre mi identidad”, bromeó Mc Gregor en inglés, y remató con un guiño sobre el mensaje de los jedi: “Usa sus instintos. Usa la Fuerza”. Ewan McGregor en su paso por la Argentina fue invitado a comer guiso por una familia riojana.

Boorman cierra el video con una reflexión sobre su paso por la Argentina: “Una de las cosas que siempre recordaré de este país es la gente. La gente aquí es increíble, asombrosa. Amigable, atenta, de puertas abiertas... Nadie nunca nos dijo que no. Es un grandioso lugar en el mundo. Me da pena irme”. Cabe recordar que este año los fanáticos de la saga volvieron a ver al actor en la piel de Obi Wan Kenobi en la serie disponible en Disney+, que retoma la historia del icónico personaje. En una de las entrevistas donde promocionó el lanzamiento, habló sobré su paso por la Argentina, y volvió a deshacerse en halagos: “Fue un privilegio estar ahí, no puedo elegir un solo lugar favorito; todo el país es tan hermoso, la Patagonia es hermosa, y por supuesto que tengo un hermoso mate con una bombilla en mi casa”.

Ewan McGregor en su paso por Chilecito, La Rioja