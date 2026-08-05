Wanda Nara llegó a la Argentina con sus hijas y volvió a criticar a Icardi

Wanda Nara arribó a la Argentina junto a sus hijas luego de que la Justicia le permitiera regresar al país sin contar con la firma de Mauro Icardi para los pasaportes de las niñas.

A su llegada al aeropuerto de Ezeiza, la mediática dialogó con la prensa y volvió a pronunciarse sobre el conflicto que mantiene con su expareja. Durante sus declaraciones expresó fuertes críticas hacia el futbolista y manifestó su preocupación por las consecuencias que la situación genera sobre sus hijas.

En el aeropuerto también se la pudo ver acompañada por las dos nenas, sus hijos varones y su pareja, Martín Migueles, en el marco de su regreso al país.

Las críticas dirigidas a Mauro Icardi

Durante el contacto con los medios, Wanda Nara aseguró que no comparte las decisiones que viene tomando el padre de sus hijas y sostuvo que, con el paso del tiempo, terminará arrepintiéndose de sus acciones.

"Estoy en contra de todo lo que hace. Si hoy fuera quien lo aconseja me parece que se está equivocando. Se va a arrepentir de todo lo que hace y el tiempo me dará la razón", expresó al referirse al futuro de Mauro Icardi.

La empresaria también sostuvo que no encuentra justificación para las situaciones que, según afirmó, atraviesa en el marco del conflicto judicial. "No hay nada que justifique que un papá le haga la vida imposible a una mamá que está las 24 horas con sus hijas. Todo eso habla un poco de su persona y no está priorizando a las nenas", manifestó.

Posteriormente insistió en que el centro de su preocupación son sus hijas y no las consecuencias personales que pueda afrontar. "Yo me banco todas las balas, tengo un chaleco antibalas. Pero con las nenas, no", afirmó al expresar su indignación por las actitudes que atribuyó a su expareja.

El impacto del conflicto en sus hijas

Durante el programa Desayuno americano (América), Pamela David le consultó si consideraba que las acciones de Mauro Icardi vinculadas con el día a día de las niñas tenían como objetivo perjudicarla.

Ante esa pregunta, Wanda respondió afirmativamente, aunque sostuvo que quienes terminan afectadas son las menores. "Sí, pero las únicas perjudicadas son ellas. Me puedo bancar cualquier cosa porque soy una persona de los medios", respondió.

Además, señaló que el futbolista había anticipado públicamente y también mediante mensajes incorporados a la causa penal que intentaría complicar su situación.

"Él lo dijo públicamente y en mensajes que están en la causa penal: que me iba a hacer la vida imposible y que me esperaba lo peor de lo peor", aseguró.

El nuevo capítulo del conflicto económico

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio luego de que la empresaria supuestamente obtuviera un embargo preventivo por 2.745.000 dólares sobre "la casa de los sueños".

Según la información difundida, la medida fue impulsada por la abogada Ana Rosenfeld y tiene como finalidad asegurar el pago de la cuota alimentaria correspondiente a las hijas que ambos tienen en común. Frente a esa situación, Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para responder con duras críticas hacia la madre de las niñas.

Entre sus publicaciones expresó:

" Se quedaron con ganas de los 250.000 euros por mes para la señora. "

" " Los 130.000 para las nenas. "

" " Y los 100.000 mensuales por el divorcio. "

" "Necesitan rascar de algún lado."

La preocupación por el dinero destinado a sus hijas

Consultada sobre ese nuevo capítulo del conflicto, Wanda Nara sostuvo que tiene la tranquilidad de saber que administra correctamente los recursos destinados a sus hijas. "Yo sé que no malgasto el dinero de ellas y que no les falta nada", expresó.

Asimismo, consideró que existen situaciones que definió como "microviolencias chiquitas" y advirtió que esas conductas podrían tener consecuencias sobre las niñas. "Hay microviolencias chiquitas que a las nenas les van a generar o no un trauma, hay que cuidar a los chicos", manifestó.

La empresaria agregó que una de sus principales preocupaciones está relacionada con el destino de los recursos económicos vinculados con sus hijas. "Me da miedo que se pierda el dinero de mis hijas en gastos absurdos como los que está haciendo", reflexionó.

Finalmente, aseguró que, a su entender, Mauro Icardi "no está cuidando la plata ni pensando en el futuro de las nenas", en el marco de un conflicto judicial y personal que continúa sumando nuevos capítulos. Durante su llegada a la Argentina, Wanda Nara volvió a dejar en claro su postura sobre la disputa que mantiene con el futbolista y reiteró que su principal preocupación está centrada en el bienestar de sus hijas, tanto en relación con las decisiones judiciales como con las consecuencias que, según expresó, pueden derivarse de este prolongado enfrentamiento.