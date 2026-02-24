Uno por uno: conocé a los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

La casa de Gran Hermano volvió a encender sus luces en una temporada histórica: 25 años del formato en el país, celebrados bajo el nombre Generación Dorada. Con la conducción de Santiago del Moro en Telefe, el reality inició una nueva etapa con una gala cargada de impacto, sorpresas y figuras fuertes, en una clara apuesta por combinar experiencia, popularidad digital y perfiles polémicos.

La presentación de los jugadores se realiza en dos noches consecutivas. El lunes 23 de febrero de 2026 se conoció la primera tanda, mientras que el martes 24 ingresarán más participantes a la casa del reality más importante de la televisión. El mensaje fue claro: esta edición no será una más, sino una competencia marcada por trayectorias, cuentas pendientes y alto peso mediático.

Figuras consagradas que se animan al juego

Uno de los ingresos más resonantes fue el de Andrea del Boca, actriz y protagonista de telenovelas que hicieron historia en Argentina. Con una carrera iniciada a pocos meses de vida, la artista de 61 años asume ahora un desafío inédito. En su clip de presentación se definió como "actriz, cantante, productora y directora", aunque dejó en claro que lo que más le gusta es jugar. "Eso es Gran Hermano para mí", afirmó, marcando su disposición a mostrarse en una experiencia distinta dentro del medio.

También destacó la presencia de Divina Gloria, quien resumió su ingreso con una frase provocadora: "Entrar en Gran Hermano es lo que me faltaba hacer, una porno y un Gran Hermano". Con extensa trayectoria artística, aseguró que quiere entrar para entretener y limpiar, aportando un detalle singular: es "muy buena lustrando cosas doradas", en sintonía con el espíritu de la temporada.

A ellos se suma Eduardo Carrera, participante de Gran Hermano 3 (2003), que vuelve en busca de revancha. Sin victorias significativas en su vida, pero con derrotas que logró superar, anticipó que su escudo será el sentido del humor y una actitud mucho más pensante. "El que ríe último, piensa mejor", sentenció.

Revancha y cuentas pendientes

El regreso de Emanuel Di Gioia, quien participó en Gran Hermano 2011, agrega un componente competitivo directo. Él asegura que en aquella edición "le arrebataron el premio" y que esta vez "no se le va a escapar la tortuga". Oriundo de San Martín, tiene un taller de chapa y pintura donde restaura "todo lo que tenga ruedas y motor", aunque confesó que no quiere lijar más y que tiene las manos llenas de callos.

En la misma línea de experiencia deportiva aparece Brian Sarmiento, exfutbolista de Racing, Estudiantes y All Boys, hoy empresario vinculado a jugadores. Se define como transparente y sincero, aun cuando eso pueda caer mal porque, según él, "la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara".

También desde el fútbol llega Tomy Riguera, quien mantiene el deseo de seguir jugando tras su paso por la casa. En redes sociales es conocido por el contenido que realiza junto a su madre, especialmente cuando sale a bailar con ella.

Influencers, polémica y estrategia digital

La Generación Dorada tiene un fuerte anclaje en el universo digital. Lolo Poggio, hermana menor de Julieta Poggio —finalista de Gran Hermano 2022/23—, marcó rápidamente sus diferencias con su hermana para construir identidad propia.

Desde Paraguay llega Carmiña Masi, la primera paraguaya en ingresar a Gran Hermano Argentina. Periodista y conductora, inició su carrera con polémica tras declaraciones sobre "prohibir el lenguaje guaraní". En su presentación fue tajante: no le importa caer bien o mal porque la gente no le paga el sueldo.

La chilena Jennifer Torres, conocida como "Pincoya sin glamour", alcanzó notoriedad en Gran Hermano Chile 2023. Ya anticipó su estrategia: revolver la bombilla del mate para molestar. Su regla es clara: si hay orden, convivencia; si hay suciedad, conflicto.

Desde Tucumán, Danelik Galazan vive de las redes hace cinco años con contenido de humor. Advierte que cuando se enoja "le salen muchas puteadas" porque lleva en la sangre lo tucumano y afirma que va a pelear por todo para ganar.

Catalina Tcherkaski, "Titi", dejó en claro que no le gusta el apodo "Cata". Le gusta discutir y asegura que siempre tiene la razón. En tanto, Daniela de Lucía, influencer y coach autora de libros sobre crecimiento personal, liderazgo y amor propio, promete "luces y sombras" y recuerda que esto es Gran Hermano "y no Rincón de Luz".

Perfiles diversos y objetivos claros

La diversidad se amplía con:

Manuel Ibero: de Zárate, quiere romper el prejuicio de que "si estás trabado, no sos inteligente". Se define soberbio, manipulador y de carácter fuerte. Es exnovio de Zoe Bogach.

Juani Caruso: actor, cantante e influencer de Moreno, trabajó en la película La Sociedad de la Nieve y reveló que se coló en los Oscars. Fanático del juego, quiere "llegar lejos".

Yisela Pintos: comediante uruguaya que se define como "gorda", mamá y felizmente comprometida. Aspira a ser la primera gorda uruguaya en ganar el reality.

Jenny Mavinga: de África Central, radicada en Argentina hace más de 20 años, llegó por amor y se presentó vestida de novia.

Nicolás Sícaro: de Villa Domínico, artista desde los 4 años, hoy músico y youtuber, mejor amigo de Ian Lucas.

Gabriel Lucero: creador de una cuenta viral que recopila audios divertidos con caricaturas propias; músico, dibujante y humorista.

Con perfiles que combinan trayectoria, revancha, polémica y estrategia digital, Gran Hermano Generación Dorada arranca con una premisa contundente: celebrar 25 años de historia poniendo en juego no solo la convivencia, sino también el capital simbólico de cada participante. La casa ya está en marcha. Y el juego, apenas comienza.