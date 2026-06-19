VIDEO: Rochi Orellana volvió a deslumbrar en "Es mi sueño" y la aplaudieron de pie

La participación de la cantante catamarqueña Rochi Orellana en el programa "Es mi sueño" volvió a dejar una huella positiva durante la emisión de este jueves. La artista regresó al escenario del certamen televisivo conducido por Guido Kaczka y, al igual que en su primera presentación, logró conquistar al jurado y al público con una actuación que fue ampliamente reconocida.

La nueva aparición de Orellana se desarrolló en una instancia importante de la competencia, donde cada interpretación resulta determinante para quienes buscan avanzar y mantenerse en carrera. En ese contexto, la representante catamarqueña volvió a demostrar su capacidad artística y consiguió validar, una vez más, sus posibilidades de seguir formando parte del programa.

Su actuación le permitió continuar dentro del certamen y mantenerse entre los participantes que avanzan con la mirada puesta en una de las metas más importantes de la competencia: llegar a la presentación en el Teatro Ópera.

La canción y la ovación

Para esta nueva presentación, Rochi Orellana eligió interpretar "Amiga mía", una canción de Valeria Linch que representaba un importante desafío artístico. La elección del tema implicaba afrontar una exigencia vocal considerable y demostrar solvencia interpretativa frente a un jurado integrado por reconocidas figuras de la música. Sin embargo, la cantante catamarqueña logró superar ese reto con una actuación que fue valorada de manera positiva por todos los integrantes encargados de evaluar su desempeño.

A lo largo de la presentación se mostró segura, firme y con una propuesta artística que le permitió sostener el nivel que ya había exhibido durante su primera participación en el programa.

La actuación terminó consolidando una imagen de fortaleza dentro del certamen, reafirmando las expectativas que se habían generado en torno a su continuidad.

La ovación del jurado

La devolución de los jurados reflejó con claridad el impacto que produjo la interpretación de Orellana. Una de las reacciones más destacadas fue la de Angela Leiva, quien decidió ponerse de pie al finalizar la actuación. Como muestra de reconocimiento, la cantante le brindó un respetuoso aplauso, gesto que evidenció la valoración positiva que tuvo sobre la presentación de la catamarqueña.

El reconocimiento no terminó allí. Carlos Baute también destacó el desempeño de la participante y expresó su admiración por lo realizado sobre el escenario.

El artista definió la actuación como "soberbia", sumándose así a los elogios que comenzaron a acumularse apenas finalizada la interpretación.

Joaquín Levinton volvió a mostrar su admiración

Entre quienes más entusiasmo demostraron se encontró nuevamente Joaquín Levinton. El jurado volvió a quedar impactado por la presentación de Rochi Orellana y expresó numerosos elogios hacia la cantante, ratificando la buena impresión que ya había manifestado en oportunidades anteriores.

Sus palabras se sumaron a una serie de devoluciones positivas que consolidaron una noche altamente favorable para la representante catamarqueña.

La unanimidad de los comentarios dejó en evidencia el consenso generado alrededor de su actuación y la valoración obtenida por su desempeño artístico.

Abel Pintos y una devolución cargada de reconocimiento

Cuando llegó el turno de Abel Pintos, las felicitaciones continuaron. El cantante realizó una observación relacionada con un aspecto técnico de la interpretación, aunque ese detalle no modificó la valoración general que realizó sobre la presentación.

Luego de esa apreciación, Pintos volvió a expresar públicamente la admiración que siente por la artista y manifestó el impacto emocional que le produjo escucharla. Las palabras del jurado se transformaron en otro respaldo importante para Orellana, quien volvió a recibir una respuesta favorable por parte de una de las figuras más reconocidas del panel evaluador.

Catamarca sigue presente en el certamen

La nueva actuación de Rochi Orellana no solo representó un avance personal dentro de la competencia, sino también una nueva oportunidad para que Catamarca tenga protagonismo en una producción televisiva de alcance nacional.

La cantante continúa consolidándose como una de las representantes de la provincia dentro del programa y sigue sosteniendo una presencia destacada en cada una de sus apariciones. Ese aspecto fue resaltado por el propio Guido Kaczka, conductor del ciclo, quien destacó el hecho de que la artista esté poniendo en alto el nombre de Catamarca a través de sus actuaciones.

Cada presentación de Orellana se convierte así en una oportunidad para visibilizar el talento provincial en un escenario de gran exposición.

La expectativa por otra representante catamarqueña

La presencia catamarqueña en "Es mi sueño" no se limita únicamente a Rochi Orellana. Todavía resta la participación de otra comprovinciana dentro del certamen. Se trata de la cantante tinogasteña Lourdes Codigoni, quien aún debe presentarse en el escenario del programa.

Su futura actuación genera expectativa entre quienes siguen de cerca el desempeño de los representantes de Catamarca en la competencia, ampliando la presencia provincial dentro de uno de los programas musicales del momento.