Virginia Gallardo hará un homenaje a Ricardo Fort, en medio de la polémica con la serie: Voy a contar todo

“Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y que es un producto aparte, terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo”, dijo Virginia Gallardo cuando se destapó el confito que mantiene con la familia de Ricardo Fort luego de que le propusieran ser parte de El Comandante, la biopic que están armando del artista que falleció en noviembre de 2013.

En medio de la polémica que se generó, la panelista de Intrusos será conductora de un programa especial en homenaje a justamente quien fuera su ex pareja. El ciclo se emitirá por la pantalla de América este domingo 5 de septiembre a las 23.

“Si hubo un canal donde Ricardo Fort se potenció, donde fue figura, ese es América”, dijo Adrián Pallares cuando dio la información en la versión nocturna de Intrusos. “Pero es una de cal y una de arena, Virginia -le dijo al aire a la panelista del programa-. Se enteró hoy la familia y están furiosos. Dicen que sienten que es como una tocada de cu?” , agregó el conductor.

De inmediato, Virginia Gallardo contó por qué aceptó estar al frente del homenaje que se le hará a Fort. “La verdad es que con todo lo que pasó hasta el día de ayer, le tengo que decir 'gracias' a todos los que están en la vereda de enfrente”, sostuvo haciendo referencia a las declaraciones que dieron desde el entorno del empresario chocolatero.

“Todos estos años me han llamado, desde el homenaje en Showmatch, desde el podcast, y no recuerdo las tantas veces que me han pedido de participar, para que vean que no es con la serie. Dije que no a la conducción de Fort night show, y me llega esto hoy, en otro momento de mi vida, después de todos estos ataques que recibí, y entonces dije '¿por qué no?'”, reveló.

“Creo que mi historial lo conocen. Lo malo y lo bueno, no tengo nada para ocultar. Estoy feliz, agradecida por la oportunidad, por lo que me toca contar, Ricardo gusta, Ricardo llegó al corazón de todos ustedes, seguramente estarán esperando para disfrutarlo”, agregó la actriz sobre el homenaje que se llamará A mi manera.

Por su parte, promocionó en las redes sociales el especial homenaje a quien fuera su pareja. Por caso, quienes más conocieron a Fort aseguran que estuvo “muy enamorado” de Gallardo, además ella tenía una excelente relación con sus hijos, hasta las últimas semanas cuando cruzaron mensajes públicos, y no hablaron por privado. Martita sostuvo que quiso comunicarse por privado con la panelista pero “seguro estaba muy ocupada para responder”, ironizó la adolescente.

“Es tiempo de abrazar la diversidad. ¡¡Derribar cualquier tipo de prejuicio y concientizar a la sociedad de que es conveniente erradicar las etiquetas en nombre del amor?”, escribió Virginia Gallardo junto al video en el que adelanta lo que se verá el próximo domingo. Allí, se escucha de fondo el popular tema que interpretó Fort, y ella promete: “Todos hablaron, opinaron, juzgaron. Ahora me toca a mí y te lo voy a contar todo. Pero a mi manera”.