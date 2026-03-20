Wanda Nara da el salto al cine: protagonizará una comedia romántica

La final de MasterChef Celebrity dejó una noticia que fue más allá del resultado del certamen, donde Ian se consagró ganador. Minutos antes de ese desenlace, Wanda Nara sorprendió al público al confirmar que dará un paso decisivo en su carrera: protagonizará su primera película de ficción.

El anuncio se produjo en vivo y marcó un punto de inflexión en su trayectoria, al pasar de la conducción televisiva al rol principal en una producción cinematográfica. La propuesta, según se informó, será una comedia romántica, en la que su personaje vivirá una historia atravesada por el amor, el desengaño y una relación inesperada.

Una producción internacional con múltiples estudios

El proyecto será llevado adelante por una alianza de productoras, entre ellas Telefe Studios, en coproducción con Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4.

Se trata de una remake internacional de una comedia, aunque no se difundieron detalles sobre la obra original ni su procedencia. En ese contexto, la película se presenta como una adaptación que buscará trasladar la historia al público local.

La historia: amor, engaño y una diferencia de edad

En su debut como protagonista, Wanda Nara interpretará a Lucía, una mujer de 43 años —edad cercana a la de la propia actriz, que tiene 39— que atraviesa una crisis personal tras descubrir la infidelidad de su pareja.

A partir de ese quiebre, el personaje se ve obligado a regresar a su antiguo departamento de soltera, iniciando una nueva etapa marcada por el dolor y la reconstrucción emocional.

En ese contexto, conoce a Javier, un joven vecino de 23 años. La relación entre ambos comienza a partir de una situación particular: Lucía le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral.

A partir de ese punto, la trama se desarrolla en torno a una dinámica de mentiras, encuentros y situaciones inesperadas, que derivan en un vínculo afectivo que desafía las convenciones:

Diferencia de edad de 20 años

Relación surgida en un contexto ficticio

Evolución hacia un romance inesperado

La historia plantea así un enfoque centrado en cuestionar las ideas preconcebidas sobre las relaciones entre personas de distintas edades.

La palabra de Wanda Nara

Tras el anuncio, Wanda Nara expresó su entusiasmo por el proyecto y por su debut en el cine. En sus propias palabras, definió la película como una experiencia significativa en su carrera.

Entre sus declaraciones, destacó:

"Estoy muy emocionada con esta noticia"

"Voy a protagonizar mi primera película de ficción"

"Es una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante"

Además, subrayó el carácter de la propuesta:

"Es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande"

"Una historia conmovedora que desafía las ideas preconcebidas sobre las relaciones entre personas de diferentes edades"

Finalmente, anticipó que el público podrá verla muy pronto en todos los cines del país.

Dirección y trayectoria del equipo creativo

La película contará con la dirección de Hernán Guerschuny, realizador con una trayectoria consolidada en el cine argentino.

Guerschuny debutó como director con El crítico (2013), protagonizada por Rafael Spregelburd y Dolores Fonzi. Posteriormente, dirigió:

Una noche de amor, con Sebastián Wainraich y Carla Peterson

Recreo, con Carla Peterson y Juan Minujín

Desde 2023, el director ha sostenido un ritmo de estreno anual:

Doble discurso (2023), con Diego Peretti y Julieta Cardinali

Nahir (2024), con Valentina Zenere

Papá por dos (2025), con Celeste Cid y Benjamín Vicuña

Rodaje y estreno: lo que se sabe

En cuanto al desarrollo del proyecto, ya se definieron algunos aspectos clave de la producción:

Lugar de rodaje: Uruguay

Inicio de filmación: abril

Fecha de estreno: finales de este mismo año

Por el momento, no se dio a conocer el título de la película ni el actor que interpretará a Javier, el joven protagonista masculino. Tampoco se confirmó si se tratará de una figura reconocida o de un nuevo talento surgido de un casting.



