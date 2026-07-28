Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi y lanzó una dura acusación: "Padrazo de nenes ajenos"

La empresaria Wanda Nara volvió a contestarle públicamente a su expareja, Mauro Icardi, por no querer brindarle la firma para continuar con el trámite de los pasaportes de sus hijas, los cuales fueron extraídos durante un robo en la casa de campo de Milán.

El futbolista había viajado con destino a Italia junto a Eugenia "La China" Suárez para brindar su apoyo a la situación. Sin embargo, trascendió que la pareja habría vuelto a Buenos Aires sin firmar el documento para el trámite de pasaportes que le solicitó el juez Adrián Hagopian.

A través de una historia de Instagram, Wanda Nara volvió a apuntar contra el futbolista y lo responsabilizó del dolor de sus hijos: "Le avisan al padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos".

En la misma línea, expuso que el jugador estuvo en una zona cercana a donde ella y su familia se están hospedando en Italia e igual no se acercó a firmar el documento: "Ya van 10 días del robo, se mostró brindando y festejando a 20 min de donde estábamos cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina".

"REY, tengo que trabajar ya que soy la ÚNICA que trabaja y mantiene a los chicos... ¿o te pensás que esperan a tu cuota cuando te dan ganas de pagar?", continuó su descargol.

Por último, cerró su escrito con una sugerencia sobre su futuro en el deporte: "Baby, gasta tu energía en salir a correr y buscar club en vez de jodernos la vida a todos".

Aquella frase letal llega al mismo tiempo que los fuertes rumores que indican que Mauro Icardi habría viajado a Italia con el fin de buscar un club italiano, para poder seguir su carrera futbolística en el Como di Italia.

Según trascendió, el futbolista estará unos días en Argentina y luego volverá a viajar a Italia para disputar su carrera. Por otra parte, la Justicia intimó a Mauro Icardi a firmar la documentación necesaria para la emisión de los nuevos pasaportes de sus hijas. De no hacerlo, podrían aplicarle una multa de $200 millones y la prohibición de salida de la Argentina.