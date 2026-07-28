Fátima Flórez asistió a la asunción de Keiko Fujimori: ¿se reconcilió con Milei?

La participación de Fátima Flórez en la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como presidenta del Perú volvió a instalar los rumores sobre una posible reconciliación con el presidente argentino Javier Milei, quien también estuvo presente en el acto oficial desarrollado en Lima.

Las especulaciones crecieron luego de que la actriz publicara en sus redes sociales una selfie tomada antes del comienzo de la ceremonia, en la que se la observa vestida completamente de blanco dentro del recinto donde se realizó el traspaso de mando. La imagen llamó especialmente la atención debido a que, días antes, el periodista de espectáculos Ángel de Brito había afirmado que Milei y Flórez habían retomado su relación sentimental.

La coincidencia de ambos en el mismo evento internacional alimentó nuevamente las versiones, aunque tanto el Gobierno nacional como la propia actriz ofrecieron explicaciones sobre el motivo de su presencia en Perú.

La aclaración de la Casa Rosada

Frente a la repercusión que generó la publicación de la actriz, fuentes de la Casa Rosada aclararon que Fátima Flórez no integró la comitiva oficial que acompañó al presidente argentino durante su viaje a Perú. Según explicaron, la artista asistió por una invitación personal de Keiko Fujimori, con quien mantiene una relación de amistad.

Las fuentes oficiales precisaron que:

No viajó en el avión presidencial.

No integró la delegación oficial.

No compartió hotel con la comitiva presidencial.

Su presencia en Lima respondió a una invitación de carácter personal.

En el viaje oficial, Javier Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno, quienes sí integraron la delegación argentina.

La explicación de la actriz

Finalizada la ceremonia de jura de Keiko Fujimori, Fátima Flórez habló con América TV y explicó los motivos de su viaje a Perú. La actriz sostuvo que asistió exclusivamente por el vínculo de amistad que mantiene con la nueva mandataria peruana.

"Yo vine como amiga de Keiko, de hecho estaba ahí sentada con su familia y con sus amigos. Nosotras tenemos una muy linda amistad que se dio hace dos años cuando compartimos una gala solidaria de Starlite, que es la fundación de Antonio Banderas, en Marbella, España. Nos hicimos muy buenas amigas, ella conoce de mi trabajo", manifestó.

Además de la fotografía publicada antes del acto, Flórez compartió en su cuenta de Instagram dos videos registrados durante la jornada.

Las respuestas sobre Milei

Consultada acerca de una posible reconciliación con Javier Milei, la actriz evitó confirmar o desmentir las versiones. En ese sentido, explicó que actualmente se encuentra dedicada plenamente a su actividad profesional.

"Saben que estoy trabajando full, que no tengo tiempo ni momento. Sería imposible para mí tener algún amorío con alguien, porque saben que estoy en full trabajo, full carrera", respondió.

Respecto del encuentro con el Presidente durante la ceremonia, Flórez explicó que ambos prácticamente no compartieron el evento. "Cada uno tenía su lugar. Él, su lugar protocolar; y yo dentro de las amistades", afirmó.

Luego agregó que la coincidencia de ambos en Lima obedeció exclusivamente a circunstancias independientes. "Es pura coincidencia, de verdad", expresó.

La actriz también consideró una "tilinguería" brindar detalles acerca de si mantiene contacto o no con Javier Milei o con Karina Milei. Sin embargo, ante nuevas consultas sobre una eventual reconciliación, evitó negar las versiones y sostuvo: "A veces es lindo preservar la intimidad, sobre todo cuando uno está abocado de lleno a la carrera".

Asimismo, remarcó que la verdadera protagonista de la jornada era Keiko Fujimori.

Nuevas declaraciones en televisión

Más tarde, durante una entrevista concedida a LN+, Fátima Flórez volvió a ser consultada sobre su vínculo con el mandatario argentino. Una vez más, evitó confirmar o desmentir la posibilidad de un noviazgo y respondió entre risas:

"Estoy casada y en pareja con el público". En esa misma entrevista insistió en desvincular completamente su viaje de cualquier actividad oficial organizada por la Presidencia de la Nación.

"Mi visita a Perú nada tiene que ver con Presidencia. Está pagada de mi bolsillo", aseguró.

Según detalló, durante la ceremonia permaneció ubicada en un palco junto a amigos y familiares de Keiko Fujimori, mientras que Javier Milei ocupó el lugar protocolar reservado para los jefes de Estado.

Ese mismo martes, antes de participar del acto oficial, el presidente argentino mantuvo una reunión cara a cara con la flamante presidenta peruana.

Durante ese encuentro, Keiko Fujimori saludó al mandatario argentino con las siguientes palabras:

"Presidente Milei, qué placer conocerlo. Tantos amigos en común que tenemos", le expresó la nueva mandataria peruana, alineada con ideas de derecha al igual que el presidente argentino e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien fue condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

De esta manera, la presencia de Fátima Flórez en la ceremonia de asunción presidencial volvió a colocar el foco sobre su vínculo con Javier Milei. No obstante, tanto la actriz como el Gobierno nacional coincidieron en señalar que su participación en el acto respondió a una invitación personal de Keiko Fujimori y que no formó parte de la delegación oficial argentina que viajó a Lima para asistir al cambio de mando presidencial.