Wanda Nara y Mauro Icardi, oficialmente divorciados: "Hay motivos para brindar"

El vínculo matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi quedó oficialmente disuelto luego de que el Tribunal de Milán resolviera este miércoles poner fin al matrimonio entre el futbolista y la mediática.

La decisión judicial se produjo después de la separación formalizada en julio de 2024 y marcó el cierre del proceso de divorcio. Una vez concluida la instancia judicial, Icardi decidió hacer pública la sentencia a través de sus redes sociales y compartir su propia interpretación de la resolución.

El futbolista rosarino utilizó su cuenta oficial de Instagram, @mauroicardi, donde reúne 13,6 millones de seguidores, para comunicar la decisión y celebrar el resultado del proceso.

"Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar", manifestó Icardi al dar a conocer el fallo. La publicación no se limitó a informar la disolución del matrimonio. El futbolista también expuso aspectos económicos y patrimoniales incluidos en la resolución judicial y explicó por qué, según su interpretación, la sentencia representa un resultado favorable para él.

El rechazo de los reclamos económicos

Uno de los puntos destacados por Icardi fue que el fallo rechazó los reclamos económicos formulados por Wanda Nara, entre los que se encontraban un pedido de 250.000 euros mensuales de manutención y la denominada pensión por divorcio.

En su descargo, el futbolista se refirió específicamente a la situación económica de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y aseguró que la Justicia italiana consideró que Nara cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para mantenerse por sus propios medios.

De acuerdo con lo expuesto por Icardi a partir de la sentencia, el tribunal evaluó la situación económica de la empresaria y determinó que no correspondía reconocer una pensión compensatoria. El futbolista también sostuvo que el Tribunal de Milán no reconoció que Wanda Nara hubiera resignado su carrera profesional como consecuencia del matrimonio.

Según señaló Icardi al explicar esa parte de la resolución, el tribunal consideró que la notoriedad de Nara estuvo vinculada al matrimonio con él y que, lejos de haber significado un freno para su actividad, su trayectoria profesional se expandió.

"Señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió", destacó el futbolista.

La sentencia de la jueza Anna Cattaneo

Para respaldar su postura, Icardi compartió dos párrafos de la sentencia de divorcio firmada por la jueza Anna Cattaneo, quien está al frente de la Sección 9ª Civil del Tribunal Ordinario de Milán. En la documentación judicial citada por el futbolista se aborda el planteo de Wanda Nara respecto de su carrera profesional y las exigencias derivadas de la vida familiar.

Según el texto difundido, Nara había alegado que, después del matrimonio, se vio obligada a sacrificar una carrera artística que ya había comenzado debido a las exigencias de la vida familiar y de sus dos hijas menores. Sin embargo, ese argumento no fue considerado probado. La sentencia, de acuerdo con los fragmentos compartidos por Icardi, sostuvo que la notoriedad de Nara derivó precisamente de su matrimonio con el futbolista, quien era jugador y capitán del Inter, y por lo tanto contaba con un alto reconocimiento en Italia.

El planteo sobre la trayectoria profesional de Nara quedó así relacionado directamente con la evaluación realizada por el tribunal respecto de los requisitos necesarios para determinar si correspondía o no una pensión compensatoria.

La pensión compensatoria quedó fuera de la sentencia

A partir de los argumentos contenidos en la resolución, Icardi remarcó que la Justicia italiana negó el reconocimiento de una pensión compensatoria a Wanda Nara.

El futbolista también hizo referencia a la forma en que decidió llevar adelante el proceso de divorcio. En particular, explicó por qué optó por tramitarlo en Italia y no en Argentina.

"Elegí tramitar mi divorcio en Italia para que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia", afirmó Icardi. La decisión de llevar el proceso ante la Justicia italiana aparece así vinculada, según sus propias palabras, con la intención de que los reclamos económicos fueran analizados dentro de ese ámbito judicial.

El resultado del proceso terminó incluyendo el rechazo de los reclamos económicos mencionados por el futbolista y la negativa al reconocimiento de una pensión compensatoria.

Otro proceso judicial continúa en Milán

Más allá de la disolución del matrimonio y de los aspectos económicos incluidos en la sentencia, Icardi informó que existe otro proceso judicial que todavía continúa su curso en Milán.

Según explicó el futbolista, en ese expediente solicitó que se declare nula la transferencia de inmuebles de su patrimonio y que, en consecuencia, se disponga su restitución.

La referencia a ese proceso aparece en la propia comunicación de Icardi luego de conocerse la sentencia de divorcio y marca que, aunque el matrimonio ya quedó formalmente disuelto, todavía existe una disputa judicial relacionada con cuestiones patrimoniales. Icardi también puso énfasis en que la sentencia no habría basado exclusivamente el rechazo de la pensión compensatoria en los bienes que Wanda Nara ya recibió.

En ese sentido, concluyó que el tribunal dejó expresamente establecido que la negativa a reconocer esa compensación se fundamentó en la evaluación de todos los requisitos necesarios para otorgarla y no únicamente en el patrimonio o los bienes que la empresaria ya hubiera recibido.