Wanda Nara reveló que padece un trastorno y sorprendió al contar sobre este

Wanda Nara sorprendió al público al revelar un aspecto poco conocido de su vida privada durante una edición especial de MasterChef Celebrity (Telefe), dedicada a mostrar situaciones que habitualmente no salen al aire. En diálogo con los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, la conductora confesó que come mientras duerme, producto de un trastorno del sueño.

"Soy muy sonámbula", afirmó Nara al relatar cómo organiza su comida dentro del programa para evitar que otros la consuman. Según explicó, suele dejar mensajes para que no toquen sus postres, aunque muchas veces, al despertar, descubre que ya no están. "Capaz me levanto medio dormida, pienso que ahora es el momento, abro la heladera y no está", contó.

La situación dio lugar a un intercambio distendido cuando Betular le preguntó si comía de manera consciente o inconsciente. "Como sonámbula. No me doy cuenta", respondió la conductora, quien aseguró que no recuerda esos episodios. Incluso señaló que, al no creer haber comido, revisa las cámaras de seguridad de su casa y se encuentra con imágenes suyas comiendo mientras duerme.

Sobre sus hábitos nocturnos, detalló que suele consumir papas fritas y que guarda tortas en el horno para cuando tiene antojo de algo dulce durante esos episodios.

Qué es la parasomnia, el trastorno que explicó Wanda Nara

La parasomnia es un trastorno del sueño que se manifiesta a través de conductas, movimientos o experiencias anormales que ocurren mientras una persona duerme, se está quedando dormida o se despierta. Estos episodios se producen cuando el cerebro no completa de forma adecuada la transición entre las distintas fases del sueño.

Entre las parasomnias más comunes se encuentran el sonambulismo, los terrores nocturnos, hablar dormido, las pesadillas recurrentes, la parálisis del sueño y el trastorno alimentario relacionado con el sueño, en el que la persona puede comer sin recordar lo ocurrido al despertar.

Si bien estas conductas son más frecuentes en la infancia, también pueden presentarse en adultos y estar asociadas al estrés, la falta de descanso, la ansiedad o el consumo de ciertos medicamentos. En la mayoría de los casos no revisten gravedad, aunque se recomienda consultar a un especialista si los episodios son frecuentes o implican riesgos.