Wanda Nara viajó a Qatar y las redes la cuestionaron: "¿Qué pasó con el discurso en defensa de las mujeres?"

Wanda Nara nuevamente vuelve a ubicarse en el centro de las críticas, debido a su última decisión de viajar a Qatar en compañía de sus hijos. A pesar de que trascendió que este viaje fue producto de una promesa que la empresaria le había hecho a Valentino, Constantino y Benedicto, algunos usuarios en Instagram le recordaron la ocasión en la que ella comentó que no iba al Mundial por cuestión de principios.

Ocurrió justamente cuando culminó su fallido viaje a las Islas Malvinas junto con Mauro Icardi. En una dinámica de preguntas y respuestas (la misma en la que blanqueó que no hubo reconciliación con el futbolista), un seguidor le preguntó si no se le había presentado la chance de ir al país árabe. La empresaria contestó: “Sí, pero hay muchas cosas que no comparto de cómo abordan algunos temas. Tenía proyectos con Telefe y les comuniqué mi postura. Ellos lo entendieron”. Varios criticaron a Wanda Nara por cambiar de opinión con respecto a Qatar y viajar para la final del Mundial. (Foto: Instagram / wanda_nara)

En orden con las fechas, por aquellos días era la China Suárez quien se convertía en la conductora de un programa que llevaba por nombre La China en Qatar (Star Plus). Para muchos, la posición inicial de Wanda ante la idea de ir a la península arábiga, respondió a un esfuerzo por intentar diferenciarse al menos por cuestiones idealistas que aluden principalmente a los derechos de las mujeres en ese país.

Los otros frentes abiertos de Wanda Nara: lo que no le podrían perdonar en este viaje

Otra de las críticas más fuertes que ha recibido Wanda Nara en las últimas horas tuvo que ver con el hecho de que para algunos de sus seguidores, alentar a la Selección justo en la final -y no desde la fase de grupos- es considerado contra cábala. Varios de los comentarios que han sumado más likes al respecto, advierten: “Cábalas son cábalas, si pasa algo malo recomiendo que no vengas a la Argentina porque esa cruz sí que no te la sacás más”, “Ahora vas, hace unos días no querías saber nada con Qatar. Resultadista”. Wanda Nara sorprendió a sus hijos con un viaje a Qatar (Foto: Instagram / wanda_nara)

Por si fuera poco, en otros mensajes, hay quienes consideran que el epígrafe que acompaña al clip de Wanda junto a sus hijos, “No te lo puedo explicar por que no lo vas a entender”, es una copia de uno de los últimos posteos de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.