ANSES cambió las fechas de pago por un feriado en agosto: cómo quedó el calendario

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma oficial de pagos correspondiente al mes de agosto de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Este mes cuenta con una particularidad en su calendario: debido al feriado nacional del lunes 17 de agosto, las fechas de cobro sufrirán una interrupción en el inicio de la tercera semana, por lo que la acreditación de haberes se reanudará a partir del martes 18.

A continuación, el detalle fecha por fecha según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

(Lunes 17 de agosto: Feriado Nacional - Sin actividad bancaria)

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Recordatorio: Los haberes permanecerán depositados en las cuentas bancarias a partir de la fecha asignada, por lo que no es necesario acudir a las sucursales el mismo día para retirar el dinero por ventanilla.

ANSES: cómo serán los aumentos de agosto

ANSES tendrá en agosto de 2026 una nueva actualización en sus haberes, de acuerdo con la movilidad previsional vigente, que toma como referencia la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según las proyecciones realizadas con una variación estimada del 1,89%, la jubilación mínima de agosto quedaría en $419.775,92. A ese monto podría sumarse un bono extraordinario de $70.000, en caso de que el Gobierno decida mantener el refuerzo, llevando el ingreso total hasta $489.775,92, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

De todos modos, los valores definitivos todavía no fueron confirmados: ANSES aún no publicó la resolución oficial con los montos de agosto de 2026 y el Gobierno tampoco anunció si continuará el pago del bono.

Cuánto cobrarían los jubilados en agosto de 2026

Con la actualización estimada del 1,89%, los principales haberes quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,92.

Jubilación mínima con un eventual bono de $70.000: $489.775,92.

Jubilación máxima: $2.824.694,49.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74.

PUAM con un eventual bono: $405.820,74.

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $293.843,15.

PNC por invalidez o vejez con un eventual bono: $363.843,15.

Estos valores son estimativos y quedarán sujetos a la resolución que publique ANSES.

Qué pasará con el bono de $70.000 en agosto

El bono extraordinario de $70.000 fue confirmado para julio de 2026, pero todavía no existe una confirmación oficial sobre su continuidad durante agosto.

En caso de mantenerse, el refuerzo sería destinado a quienes cobren la jubilación mínima o ingresos inferiores al tope establecido. Para quienes superen ese monto, el bono podría aplicarse de manera proporcional hasta alcanzar el límite definido por el Gobierno.

La continuidad del beneficio deberá ser anunciada mediante un nuevo decreto oficial.

También aumentarán las asignaciones de ANSES

La actualización mensual también alcanzará a otras prestaciones de la seguridad social, entre ellas:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

AUH por Hijo con Discapacidad.

Asignaciones familiares.

En el caso de la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto correspondiente, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga luego de la presentación de la Libreta AUH.