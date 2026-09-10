ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy jueves 10 de septiembre

La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que este jueves 10 de septiembre continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo; en tanto, inician los de Asignación por Embarazo, por Prenatal y Maternidad.
Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,11 por ciento.
Pensiones No Contributivas
Titulares con documentos concluidos en 4 y 5 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 2 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 2.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos concluidos en 0.
Asignación por Prenatal
Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documentos hasta el 9 de octubre.
¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?
1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.
2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.
3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.
4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.