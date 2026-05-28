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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy jueves 28 de mayo

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

28 Mayo de 2026 00.42

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará este jueves 28 de mayo de 2026 con los pagos a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones y beneficiarios de distintas prestaciones sociales.

Los jubilados y pensionados que perciben que cobran arriba de la mínima recibirán el incremento por movilidad del 3,38 por ciento, que impacta sobre todas las prestaciones.

Pagos de ANSES del miércoles

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 6 y 7

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 6 y 7

Cómo siguen los pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

En paralelo, continúan vigentes los pagos de otras prestaciones que ya comenzaron en mayo.

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: del 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 11 de mayo al 10 de junio

El organismo previsional recordó que los pagos se realizan según la terminación del DNI y que no es necesario retirar el dinero el mismo día de acreditación.

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Anses calendario de pagos Catamarca Fecha de cobro

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