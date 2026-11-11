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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 11 de noviembre

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

11 Noviembre de 2026 00.34

La ANSES reactivó el cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos con un aumento del 1,93%.

Según el calendario de pagos completo, el organismo previsional comenzará a pagar del miércoles 11 al viernes 13 de noviembre a los siguientes grupos de beneficiarios:

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran esta semana

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, quiénes cobran esta semana

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.
  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo, quiénes cobran esta semana

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.
  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.
  • DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran esta semana

  • Todas las terminaciones de documento: desde el 11 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran esta semana

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre.
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