  • Dólar
  • BNA $1355 ~ $1405
  • BLUE $1395 ~ $1415
  • TURISTA $1761.5 ~ $1761.5

14 C ° ST 12.73 °

Unión Radio 91.3 en vivo

ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 13 de mayo

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

13 Mayo de 2026 00.08

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario oficial de pagos correspondiente al miércoles 13 de mayo de 2026 y tienen que cobrar  jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, desde este lunes jubilados y pensionados cobrarán con el aumento y el bono de 70 mil pesos.

ANSES: quiénes cobran este miércoles 13 de mayo

Según el calendario difundido por ANSES, este miércoles cobrarán:

  • Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: DNI terminados en 2
  • Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 2
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 2
  • Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 4 y 5
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 11 de mayo al 10 de junio.

Cómo sigue el calendario para jubilaciones y pensiones 

  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Fechas de pago para AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Prenatal y Maternidad

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad:

  • Todas las terminaciones de documento: del 13 de mayo al 10 de junio.

Pago Único y Prestación por Desempleo

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción):

  • Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio.

Prestación por Desempleo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

ANSES recordó que los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus cobros y lugares de pago a través de la web oficial del organismo y en la aplicación Mi ANSES.

Tags
Anses calendario de pagos Catamarca Fecha de cobro

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también