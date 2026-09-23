ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 23 de septiembre

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este miércoles 23 de septiembre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- DNI terminado en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)
Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy
- DNI terminado en 9: miércoles 23 de septiembre.
Quiénes reciben hoy la asignación por Embarazo (Foto: ANSES)
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.
Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único (Foto: ANSES)
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.
Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)
Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy
- DNI terminado en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
Quiénes reciben hoy la prestación por desempleo (Captura ANSES)