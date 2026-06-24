ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 24 de junio

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este miércoles 24 de junio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.
(Captura ANSES)
Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 9: miércoles 24 de junio.
Cuándo se cobra la asignación por embarazo. (Captura: ANSES)
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.
Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.
Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)
Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 24 de junio.
Cuándo se cobra el plan por desempleo. (Captura: ANSES)