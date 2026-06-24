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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 24 de junio

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

24 Junio de 2026 00.39

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este miércoles 24 de junio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

 

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

(Captura ANSES)

(Captura ANSES)

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 9: miércoles 24 de junio.

Cuándo se cobra la asignación por embarazo. (Captura: ANSES)

Cuándo se cobra la asignación por embarazo. (Captura: ANSES)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 24 de junio.

Cuándo se cobra el plan por desempleo. (Captura: ANSES)

Cuándo se cobra el plan por desempleo. (Captura: ANSES)

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Anses calendario de pagos Catamarca Fecha de cobro

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