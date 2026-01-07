ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 7 de enero

La ANSES informó el cronograma de pagos para este miércoles 7 de enero para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de enero de 2026.

Cuándo cobro las asignaciones de pago único en diciembre 2025 (Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de enero de 2026.

Cuándo cobro las asignaciones familiares en diciembre 2025 (Foto: ANSES)

Prestación por desempleo, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de enero de 2026.

Cuándo se cobra la prestación por desempleo correspondiente a diciembre de 2025. (Captura: ANSES)

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en enero 2026

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en enero de la siguiente manera, sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan:

La jubilación mínima : $349.299,32 . Con el bono de $70.000 , el monto asciende a $419.299,32.

: . Con el , el monto asciende a $419.299,32. La jubilación máxima : $2.350.453,70 ;

: ; La Pensión Universal de Adultos Mayores ( PUAM ): $279.439,46;

): Las Pensiones no Contributivas (PNC): $244.509,52 ;

(PNC): ; La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $159.788,50.

Asignaciones Familiares SUAF: cómo saber si cobro los $108.000 extra de ANSES en enero de 2026



Para saber si en enero de 2026 te corresponde cobrar los $108.000 de la Tarjeta Alimentar a través del sistema de Asignaciones Familiares SUAF de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), hay que hacer una verificación simple desde el sitio oficial. El paso a paso es el siguiente:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y tu clave de la seguridad social. Entrá al menú principal y elegí la opción "Consultar". El sistema indicará si sos beneficiario del pago.

Es necesario ingresar a Mi Anses para completar el trámite (Foto: Mi Anses).

Asignaciones Familiares SUAF: quiénes reciben los $108.000 extra de ANSES en enero de 2026

Durante enero, la ANSES acredita un monto de $108.062 a las familias con tres hijos que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este importe corresponde al programa Tarjeta Alimentar y se paga dentro del esquema de Asignaciones Familiares SUAF.

Los montos varían según la cantidad de hijos a cargo:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos: $108.062

Asignaciones Familiares SUAF: requisitos para cobrar la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026

El beneficio se otorga de forma automática a los siguientes grupos:

Personas que cobran la AUH y tienen hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.

Hay que cumplir con estos requisitos para recibir el pago (Foto: ANSES).

Qué es la Tarjeta Alimentar ANSES

La Tarjeta Alimentar es una política impulsada por el Ministerio de Capital Humano (ex Desarrollo Social) que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables. El dinero se deposita de manera directa en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE.