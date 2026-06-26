ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 26 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), seguirá este viernes 26 de junio de 2026 con el calendario de pagos de junio 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.
El cronograma, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, incluye el pago del aguinaldo y el bono a quiénes les corresponde.
ANSES: quiénes cobran este viernes 26 de junio
Según el calendario difundido por ANSES, este lunes cobrarán:
- Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: DNI terminados en 6 y 7
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento.
Cómo siguen los pagos de ANSES
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio
Asignaciones Pago Único
Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagarán:
- Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio
Desde la ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la página oficial del organismo o en la aplicación Mi ANSES.