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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 26 de junio

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

26 Junio de 2026 00.43

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), seguirá este viernes 26 de junio de 2026 con el calendario de pagos de junio 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

El cronograma, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, incluye el pago del aguinaldo y el bono a quiénes les corresponde.

ANSES: quiénes cobran este viernes 26 de junio

Según el calendario difundido por ANSES, este lunes cobrarán:

  • Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: DNI terminados en 6 y 7
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento.

Cómo siguen los pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones Pago Único

Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagarán:

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio

Desde la ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la página oficial del organismo o en la aplicación Mi ANSES.

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Anses calendario de pagos Catamarca Fecha de cobro

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