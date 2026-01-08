ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 9 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará inicio mañana al calendario de pagos del mes de enero de 2026 con aumento y bono confirmado. Son millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares y prestaciones sociales que, a lo largo del mes, irán percibiendo sus haberes en sus cuentas bancarias.

El organismo previsional estableció un 2,74% de aumento para todas las categorías en el pago del primer mes del año. Además, los jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo seguirán cobrando el bono de $70.000.

El calendario de pagos de la ANSES comenzará este viernes 9 de enero y se extenderá hasta el miércoles 28. Y, de acuerdo con la organización del organismo, los argentinos cobrarán en diferentes fechas, las cuales están diagramadas según la terminación del DNI.

Calendario de pagos de ANSES en enero de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: 12 de enero al 12 de febrero.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero.

Asignaciones Familiares SUAF: cómo saber si cobro los $108.000 extra de ANSES en enero de 2026



Para saber si en enero de 2026 te corresponde cobrar los $108.000 de la Tarjeta Alimentar a través del sistema de Asignaciones Familiares SUAF de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), hay que hacer una verificación simple desde el sitio oficial. El paso a paso es el siguiente:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y tu clave de la seguridad social. Entrá al menú principal y elegí la opción "Consultar". El sistema indicará si sos beneficiario del pago.

Es necesario ingresar a Mi Anses para completar el trámite (Foto: Mi Anses).

Asignaciones Familiares SUAF: quiénes reciben los $108.000 extra de ANSES en enero de 2026

Durante enero, la ANSES acredita un monto de $108.062 a las familias con tres hijos que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este importe corresponde al programa Tarjeta Alimentar y se paga dentro del esquema de Asignaciones Familiares SUAF.

Los montos varían según la cantidad de hijos a cargo:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos: $108.062

Asignaciones Familiares SUAF: requisitos para cobrar la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026

El beneficio se otorga de forma automática a los siguientes grupos:

Personas que cobran la AUH y tienen hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.

Hay que cumplir con estos requisitos para recibir el pago (Foto: ANSES).

Qué es la Tarjeta Alimentar ANSES

La Tarjeta Alimentar es una política impulsada por el Ministerio de Capital Humano (ex Desarrollo Social) que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables. El dinero se deposita de manera directa en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE.

