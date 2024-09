ANSES: quiénes cobran la primera semana de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está terminando con el calendario de pagos de septiembre. La entidad continúa entregando las Pensiones No Contributivas (PNC), que son distintas prestaciones que otorga el Estado a aquellas personas que no poseen el trabajo registrado en relación de dependencia por diversas condiciones, razón por la cual no realizaron aportes.

Los requisitos para aplicar son los siguientes:

No cobrar una jubilación o pensión.

No tener bienes o ingresos suficientes para mantenerte junto a las personas que viven en el mismo hogar.

Ser argentina o naturalizada.

En caso de ser extranjera, residir en el país desde hace quince años.

Probar la tenencia de 7 o más hijos.

Qué es la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos o más

Esta prestación ayuda económica mensual y vitalicia esta hecha para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos. Esta es una de las tres categorías de Pensiones que ofrece ANSES a diferentes grupos vulnerables de la población.

Monto de la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos o más

El monto equivale a una jubilación mínima, es decir $244.320,45. Este valor se actualiza por inflación según la última Ley de Movilidad, en línea con el aumento del Índice de Precios al Consumidor de agosto.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobran la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos o más en octubre 2024