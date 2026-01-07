Cuándo cobran los beneficiarios de pensiones no contributivas en Catamarca

Los beneficiarios de las pensiones no contributivas (PNC) percibirán en enero de 2026 un incremento en sus ingresos, definido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El ajuste se determina a través del esquema de movilidad atado a la inflación, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. Según el reporte del INDEC, ese indicador mostró una suba del 2,5%.

Cuánto cobrarán las pensiones no contributivas (PNC) ANSES en enero de 2026

PNC por invalidez o vejez: $317.885,75.

$317.885,75. PNC para madres de siete hijos: $349.401,58.

Quiénes pueden solicitar las pensiones no contributivas de ANSES en enero de 2026

Pensión por invalidez

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con un mínimo de 10 años de residencia en el país.

Tener menos de 65 años al iniciar el trámite.

No cobrar jubilación ni pensión de ningún otro régimen.

En el caso de menores de edad, el ingreso del grupo familiar no debe superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas.

En algunas jurisdicciones puede solicitarse documentación extra, como informes catastrales.

Pensión para madres de siete hijos

Ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con un mínimo de 15 años en el país.

No contar con ingresos suficientes ni estar incluida en otro sistema previsional.

El cónyuge puede ser jubilado, pero no percibir otra PNC.

Pensión por vejez

Tener 70 años o más.

Ser argentino naturalizado con al menos cinco años de residencia, o extranjero con 40 años de permanencia en el país.

No percibir ingresos propios ni otra prestación previsional.

No corresponde si la persona está detenida o si el cónyuge ya es titular de la misma pensión.

Cómo saber si cobro una PNC de ANSES en enero de 2026

ANSES dispone de una herramienta digital para consultar si hay un pago asignado durante el mes. Para hacerlo, hay que:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social.

con CUIL y clave de la seguridad social. Ir a la sección "Mis Cobros" .

. Verificar si figura un beneficio correspondiente a enero, junto con el monto actualizado y la fecha estimada de cobro.