Horóscopo del día domingo 12 de noviembre de 2023

Aries:

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Hoy: Lograrás detener el tiempo en la jornada de hoy. Contarás con un desempeño mental excelente, cumpliendo con creces tu itinerario.

Amor: No busques la compañía de alguien de manera crónica solo para no experimentar la soledad de cerca. Tomate tu tiempo.

Riqueza: Evita dejar que tus palabras trasciendan en la jornada de hoy. Tendrás una tendencia a cometer errores durante el día.

Bienestar: Cada uno posee capacidades diferentes y debe saber explotarlas, pues en ellas reside la mayor ventaja que se tiene en la competencia de la vida.

Tauro:

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy: La desconfianza será tu principal enemiga a la hora de iniciar nuevas relaciones sentimentales. Procura no darle lugar.

Amor: Momento en la pareja más que especial debido a nuevos compromisos asumidos por los dos. No temas ir un paso más allá.

Riqueza: Que tus recientes éxitos te brinden la humildad para concientizarte que no sabes todo. Mantén tus ganas de aprender.

Bienestar: Aprende a valorar tu trabajo correctamente. No temas ponerle un precio elevado a tu esfuerzo si notas que lo vale o merece. Confía en tu talento.

Géminis:

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy: Tendrás la oportunidad de ser de gran ayuda para un amigo intentando superar una crisis amorosa reciente. Aprovéchala.

Amor: La visión de ciertas parejas conocidas en conflicto afirmará aún más los sentimientos con la tuya. Lograrás salir adelante.

Riqueza: Deberás resignar cierto tiempo de tu ocio para poder atender responsabilidades referentes al trabajo. Debes ser más paciente.

Bienestar: Existen etapas de la vida que deben de ser recorridas en soledad total para poder forjar ciertos estándares. No le temas a la solicitud.

Cáncer

Nacidos: del 22 de junio al 23 de julio

Hoy: Te sentirás como pez en el agua con amigos, familia y por supuesto con tu pareja. Momentos fantásticos con personas que quieres.

Amor: Que tu intuición y capacidad expresiva te sirvan hoy para aclarar malos entendidos en tu relación de pareja. Sé sincero.

Riqueza: Pide la colaboración de los que tienes a tu alrededor para evitar que todo lo logrado hasta el momento se vaya por la ventana.

Bienestar: No te preocupes si hablan de ti, preocúpate más si de ti no se comenta nada. Si sientes la necesidad de comunicar algo, hazlo con sutileza.

Leo

Nacidos: del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy: Te costará ser fiel a tus ideas, más aún cuando las personas que te rodean tratan de convencerte con ideas contrarias.

Amor: No trates de conquistar a la persona que te gusta con mensajes en clave. Sé directo en la manera de expresar tus sentimientos.

Riqueza: Los gastos de este mes deberán ser más moderados y a conciencia porque no es momento para andar derrochando dinero.

Bienestar: Hoy sentirás algunas molestias estomacales a causa de tu mala alimentación. Es tiempo de que visites a tu médico.

Virgo

Nacidos: del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy: De a un paso por vez lograrás retomar tus rutinas luego de uno de los momentos más difíciles de tu vida. Continúa así.

Amor: Existen ocasiones en las que es mejor dar un paso al costado y permitir que esa persona haga su vida en soledad. Piénsalo.

Riqueza: Las recientes fallas en tu rendimiento se están haciendo evidentes para tus superiores. Concéntrate más en tus labores.

Bienestar: Saca del closet esa gastada esperanza de que lo mejor está por venir. No le temas a pensar en positivo. Vive la vida a pleno a cada respiro que des.

Libra

Nacidos: del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy: Jornada especial para compartir momentos inolvidables en la pareja. Vivirás momentos de tensión a nivel laboral, concentración.

Amor: Lo especial de cada momento no lo pone el destino, sino tú. En ti está la capacidad de construir la felicidad.

Riqueza: Descubrirás nuevas maneras de invertir tu capital que pueden ser potencialmente beneficiosas a futuro. Estúdialas en detalle.

Bienestar: Los malos hábitos son muy fáciles de aprender y muy difíciles de olvidar. Deberás poner la fuerza de cada fibra de tu ser para hacerlo.

Escorpio

Nacidos: del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy: Asegúrate de agotar cada recurso a tu alcance para evitar caer en discusiones más subidas de tono con vecinos molestos.

Amor: Tus recientes incursiones en la soltería han dejado un mal sabor de boca. Tomate un poco de tiempo para ti.

Riqueza: No lograrás llegar a tus fechas límites a tiempo a menos que dejes de lado todo tipo de distracción que se ponga en el medio.

Bienestar: Nunca es tarde para iniciar algún tipo de régimen o actividad que ponga a tu cuerpo en mejor estado. Aprovecha cuando se dé la oportunidad.

Sagitario

Nacidos: del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy: Tendrás que tener fuerza de voluntad y evitar esas comidas que tanto mal te hacen. Piensa que es por el bien de tu salud.

Amor: Es el momento de aclarar tus sentimientos y decidir si este tipo de relación que tienes es el que quieres para tu vida.

Riqueza: No podrás poner en marcha las ideas que tenías debido a que alguien obstaculizará su realización. No te dejes intimidar.

Bienestar: Sé más simple en tus exigencias y reclamos. No es bueno que te aproveches de tu poder para pedir y pedir.

Capricornio

Nacidos: del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy: Te ganará la debilidad y no podrás negarte a los pedidos que te hagan. Igualmente no dejes que se abusen de tu confianza.

Amor: No te pongas en un plan de querer tener la razón en todo. No se vale que tu pareja siempre tenga que complacerte a ti, y no viceversa.

Riqueza: Si continúas con tu postura terca y tozuda, lo más probable es que te ganes un problema en el ámbito laboral. Aprende a ceder.

Bienestar: Hoy es un día ideal para poner orden en la casa. Comienza por los closets y deshacerte de la ropa vieja que ya no uses.

Acuario

Nacidos: del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy: Excelentes ideas harán blanco en tu mente durante la jornada de hoy. Procura registrarlas en detalle.

Amor: No dejes que la soledad se aferre a tu vida. Date una oportunidad de volver a sentir el amor. No temas empezar de nuevo.

Riqueza: Caerás presa del pánico al notar errores en tus cálculos de los tiempos para ciertos proyectos. No desesperes, pide ayuda.

Bienestar: Que el pasado no se convierta en una sombra que acose tu futuro. Aprende de tus vivencias anteriores, pero que no condicione tu presente.

Piscis

Nacidos: del 20 de febrero al 20 de marzo

Hoy: Te sentirás completamente a la deriva en lo que respecta a emociones. Te será imposible controlarlas o racionalizarlas.

Amor: Entrarás en constantes discusiones con tu pareja por menesteres sin importancia. Procura evitar decir cosas que no sientes.

Riqueza: Sientes que la rutina laboral está acabando con tu creatividad. Fuérzate a cambiar tus hábitos y ejercitar tu mente.

Bienestar: No temas avocarte a aquella carrera que siempre deseaste, pero que has considerado no fructífera. Busca un momento en tu vida para hacerlo.