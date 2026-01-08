Horóscopo de hoy, jueves 8 de enero de 2026

Aries

Tiene gran atractivo personal. Las dificultades económicas llegan a su fin. Esfuércese y obtendrá los objetivos deseados en su trabajo. Aproveche para ponerse en forma.

Tauro

Busque más tranquilidad en el terreno sentimental. Momento propicio para invertir en el hogar. Medite detenidamente las ofertas antes de cambiar de trabajo. Se librará de esas presiones que tanto le afectan.

Géminis

Plena armonía con su pareja. Resolverá con suerte asuntos de créditos. Tendrá nuevas tareas laborales. Cuide su salud sin derrochar energías.

Cáncer

Allá donde vaya, será protagonista de la fiesta. Con un golpe de suerte podrá aumentar sus ingresos. Buena jornada para los proyectos de trabajo. Los ejercicios respiratorios son buenos para su corazón.

Leo

Llamará a un antiguo amor. Puede dejar de soñar, ese fantástico viaje se hará realidad. No se estanque y piense que el conocimiento es avance. Es saludable caminar, activa su circulación.

Virgo

Rompa la monotonía de su vida sentimental. Hoy podrá sacar mucho rendimiento a su dinero. En el trabajo, pise suelo firme y no deje ningún cabo suelto. Evite las bebidas alcohólicas.

Libra

Día muy hogareño y familiar. Hoy recibirá un dinero extra. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Sus manos corren riesgo de golpes y rozaduras, protéjalas.

Escorpio

Los parientes tendrán una influencia positiva en su vida. Las prisas son contraproducentes para su economía. Exponga sus ideas y obtendrá mejores resultados profesionales. Mucho cuidado en el gimnasio.

Sagitario

Será muy solicitado por el sexo opuesto. Si utiliza bien los recursos, la fortuna le sonreirá. Esas dudas laborales podrán aclararse en el día de hoy. A la persona fumadora, puede acrecentársele la tos.

Capricornio

Aunque su pareja tenga otro punto de vista, respételo. No le importe gastar más ahora, se recuperará enseguida. Acudirá al trabajo con gran ilusión. No reprima sus lágrimas, le vendrá bien desahogarse.

Acuario

Su pareja estará muy complaciente, disfrútelo. Sus ingresos están aumentando casi sin darse cuenta. Demuestre lo que vale a sus superiores. Continúe con el ejercicio físico, le sienta muy bien.

Piscis

No actúe a lo loco en el plano sentimental. Si es organizado, no debe temer por su economía. Está en una etapa creativa en todo lo laboral. Cuide especialmente su espalda y articulaciones.