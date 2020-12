Horóscopo del día domingo 6 de diciembre de 2020

Aries: Armonizarás tus ideas y desarrollarás los proyectos con actitud ganadora. Pero las acciones dispersas deben unificarse.

Amor: El deseo de proteger a los que amas puede ser excesivo cuando, por tu ánimo de cuidarlos, te quedas sin libertad y sin energías.

Riqueza: Estuviste bastante decepcionado con tu trabajo, pero gracias a un acontecimiento inesperado la situación se arregló.

Bienestar: Goza del encuentro con tus seres queridos y las amistades que te colman de cariño. Que no te importen las diferencias que encuentras con la gente.

Tauro: Eres espontáneo y lo demuestras a cada instante, pero trata de que esa misma espontaneidad no te juegue en contra. Sé más cauto con lo que piensas y dices.

Amor: Tiempos difíciles. Te darás cuenta, por algunos comentarios de amigos, que tu pareja está cambiando mucho tus gustos y costumbres

Riqueza: Tendrás en estos días más gastos de los que tenías planeados. Administra bien tu dinero o quedarás en bancarrota.

Bienestar: Puede que sufras de insomnio por la cantidad de tensiones que estás sufriendo. Intenta tomarte media hora para ti antes de dormir.

Géminis: En estos días, y sin saber por qué, necesitarás una conexión con lo divino. Buscarás ayuda en cosas que no tengan que ver con lo terrenal.

Amor: Tú y tu pareja caminarán en direcciones opuestas. No te angusties más de lo debido porque es momentáneo y tiene solución.

Riqueza: Si esperas un poco más, recibirás lo que estás esperando en el plano laboral, ya que los astros muestran buen futuro en tu proyecto.

Bienestar: Debes controlarte, relajarte y meditar sobre lo que te está sucediendo. No tomes decisiones arrebatadas porque no te llevan a nada.

Cáncer: Puede que una persona cercana esté pasando por un mal período, pero le da un poco de miedo decirlo, y si acude a alguien será a ti.

Amor: Tienes el firme control de los asuntos amorosos, no dejes que nadie te de instrucciones. Sabes cómo quieres que sean las cosas.

Riqueza: Las relaciones con los superiores mejoran, favoreciendo así la comunicación y la posibilidad de poder concretar nuevos proyectos.

Bienestar: No cierres los ojos ante un problema familiar que no se puede seguir ignorando. Si metes la cabeza en la arena las cosas irán peor, enfrenta la realidad.

Leo: Evita trasladar a tu ámbito laboral problemas familiares que estás sufriendo. Debes resolver cada cosa en el lugar que corresponde.

Amor: Te sentirás realmente complacido cuando veas cómo la persona que amas sabe comprender tus problemas y puede apoyarte.

Riqueza: A tu optimismo lo has transmitido también a tu lugar de trabajo. Mejorarás las relaciones con jefes, empleados o compañeros.

Bienestar: Mente sana y cuerpo sano, tienes toda la fuerza y el ímpetu para concretarlo. Con buena alimentación y deportes cotidianos, sacarás todo tu potencial.

Virgo: La amistad es algo imprescindible y hasta decisiva en tu vida. Es muy importante tener un grupo de amigos, aunque estés mal acompañado.

Amor: Con la persona que amas asistirán a alguna fiesta en la que ambos se divertirán mucho. El compartir gratos momentos unirá a la pareja.

Riqueza: Te obligarán a cambiar tu sistema de trabajo, en especial para que no te disperses. Tendrás suerte en los juegos de azar.

Bienestar: Perdonar y olvidar te harán mejor de lo que piensas. No puedes vivir siempre de los rencores y de situaciones que ya han pasado hace mucho tiempo.

Libra: Debes aprender a ver en los otros también las cosas positivas que tienen. No todo es malo, cambia de actitud.

Amor: La entrega amorosa se hará sin ningún tipo de límites ya que continúas con la libido al máximo. Alcanzarás el éxtasis amatorio.

Riqueza: Una reacción de un compañero puede provocar un fuerte conflicto en tu estado de ánimo. Lo mejor va a ser la sinceridad.

Bienestar: Préstale atención a tus sueños porque ellos pueden mostrarte partes de tu subconsciente que no tenías en cuenta y que abrirán nuevos espectros.

Escorpio: Verás el futuro con gran claridad y sabrás parar un golpe del destino. Estarás muy preparado para superar los escollos.

Amor: Ten cuidado a la hora de elegir, estarás expuesto a personas inseguras e indecisas que terminarán por complicarte en el futuro.

Riqueza: Prefiere la reflexión cuando de inversiones se trate, y a ese loco impulso para abordar los temas comerciales, déjalo de lado.

Bienestar: No te ahogues en un vaso de agua porque no hay nada de qué preocuparse en este momento. Permítete ser feliz, los problemas ya se solucionarán.

Sagitario: Hay una situación en el hogar que requiere atención, por lo que hace falta invertir alguna energía en la vida hogareña.

Amor: Te espera un día de confusión en lo que se refiere a tus sentimientos. Tu lado emocional es más vulnerable de lo habitual.

Riqueza: Excepcionales ideas requieren también acciones excepcionales. Tu creatividad compensará con creces la merma de recursos.

Bienestar: Muchas de tus ilusiones se renovarán. Comprende la necesidad de convivir más cercanamente a tus amigos y genera actividades con ellos.

Capricornio: Todo va bien, conforme a lo planeado. Sentirás satisfacción, felicidad y seguridad, y podrás ver ahora el fruto de tus esfuerzos.

Amor: No es momento de pensar en una relación a largo plazo, pero eso no significa que debas estar cerrado a conocer gente.

Riqueza: Sin duda te esperan momentos de opulencia. Esa empresa que estás por montar tiene las características indicadas para el éxito.

Bienestar: Cuidado con tu depresión. Quizá haya motivos suficientes para estar mal, pero si no te ayudas, nadie lo hará por ti.

Acuario: Hoy se podría iniciar algo nuevo. Tal vez recibas la noticia de un nacimiento, inicies estudios o recibas recompensas por tu trabajo.

Amor: Experimentarás un cambio muy provechoso en el amor. Podrás liberarte de la presión y las reglas que no te hacían feliz.

Riqueza: Piensa y analiza los gastos antes de efectuarlos. Si no lo haces, luego tendrás que realizar duros sacrificios económicos.

Bienestar: Ser moderado, comer sano, hacer deporte, consultar al médico periódicamente y reír, sobre todo reír, son las claves para una vida equilibrada.

Piscis: El día comenzará sin problemas, pero con el pasar de las horas, las cosas se complicarán. Tómalas con calma.

Amor: Te dejarán en libertad y eso te desconcertará. Muchos librianos se sentirán algo perdidos ante la arrolladora potencia de su pareja.

Riqueza: Tu criterio continuará siendo excelente respecto a asuntos laborales y financieros. Pero no olvides dedicar tiempo para actualizarte.

Bienestar: No pierdas demasiado tiempo en especular sobre lo que los demás quisieran hacer, lo primero es saber lo que tú sientes. Sé honesto contigo mismo.