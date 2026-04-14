Horóscopo de hoy, martes 14 de abril de 2026

ARIES

No sea tan cerebral y déjese llevar por los sentimientos. Influencia favorable para aumentar sus ingresos. Buenas iniciativas y una gran rapidez mental en el trabajo. Cuerpo y mente están pidiendo unas vacaciones.

TAURO

El amor irá «viento en popa». Si le apetece darse algún capricho, hoy es el día. Sus sueños profesionales se harán realidad. Plantéese hacer ejercicio aunque goce de buena salud.

GÉMINIS

Si su relación es antigua, irá muy bien; si no, olvídela. Su economía mejora gracias a los consejos de un amigo. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Para hacer régimen la fuerza de voluntad es imprescindible.

CÁNCER

Si no quiere malas caras, modere su lengua. No se fíe de las facilidades para obtener un préstamo. En el trabajo, los enemigos han desaparecido ya del escenario. Un baño de sales es algo muy recomendable.

LEO

Jornada adecuada para resolver sus problemas afectivos. Puede tener grandes gastos inesperados. La monotonía se adueña de usted en su trabajo. Buena ocasión para reflexionar sobre su dieta.

VIRGO

Se superan los problemas sentimentales del pasado. Ponga en práctica su nuevo sistema de ahorro. No se precipite ante esas ofertas laborales. Disfrutará de un buen tono vital.

LIBRA

Maravilloso momento para viajar con su pareja. Ahorre intentando controlar los gastos. Procure que no le afecten los cambios laborales. Anda un poco desordenado en su interior, pero no es grave.

ESCORPIO

Cuidado con los consejos sentimentales, no siempre ayudan. Soluciona, de forma rápida, su mala economía. Posponga nuevas ideas y atienda lo cotidiano del trabajo. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

SAGITARIO

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Deberá tomar una determinación con ese posible negocio. No debe olvidar sus compromisos profesionales. La mala alimentación derivará en dolores de cabeza.

CAPRICORNIO

Su pareja tiene que viajar; no se deprima y salga con sus amigos. Los asuntos financieros necesitan de su máxima atención. Buen día para llevar adelante una iniciativa laboral provechosa. El abandono físico puede arruinar su estómago.

ACUARIO

Nada de planificaciones para el amor, improvise. En cuestiones de dinero, todo va a salir a pedir de boca. En el trabajo, valoran mucho su intuición. No le faltan energías para reanudar la actividad deportiva.

PISCIS

Oportunidad de formalizar un compromiso sentimental. Resuelva con rapidez los asuntos económicos pendientes. Conseguirá pequeños triunfos en su mundo laboral. Relájese, tiene que huir de la crispación.