Horóscopo de hoy, domingo 12 de abril de 2026

Aries

El día te invita a frenar un poco la intensidad habitual. Tomarte un tiempo para reflexionar antes de actuar puede ayudarte a evitar conflictos innecesarios, sobre todo en el plano personal.

Tauro

Las energías acompañan los momentos de calma y disfrute. Es un buen día para conectar con afectos cercanos y darte pequeños gustos que te hagan sentir bien.

Géminis

Tu mente estará especialmente activa, con ganas de hablar, compartir y generar nuevas ideas. Aprovecha para comunicar algo que venís postergando.

Cáncer

La sensibilidad estará en primer plano, pero lejos de jugarte en contra, puede ayudarte a fortalecer vínculos importantes. Escuchar y contener será clave.

Leo

El domingo puede traerte la oportunidad de destacarte en un entorno social o familiar. Tu carisma estará en alza, pero será importante no acaparar toda la atención.

Virgo

La organización y el orden te darán tranquilidad. Es un buen momento para planificar la semana o resolver pendientes que venías dejando de lado.

Libra

Buscar el equilibrio será fundamental. Podrías encontrarte mediando en una situación ajena; tu capacidad para armonizar será muy valorada.

Escorpio

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Confía en lo que sentís, pero evitá reaccionar de manera impulsiva frente a comentarios o actitudes externas.

Sagitario

Las ganas de salir de la rutina pueden hacerse sentir. Es un buen día para hacer algo distinto, aunque sea un pequeño cambio que renueve tu energía.

Capricornio

Algunas responsabilidades podrían aparecer incluso en domingo. Tomalo con calma: organizarte bien te permitirá cumplir sin resignar tu descanso.

Acuario

Las ideas fluyen y tu creatividad se potencia. Es un momento ideal para pensar proyectos a futuro o retomar algo que te entusiasma.

Piscis

La jornada favorece la conexión con vos mismo. Bajá el ruido externo y dedicate un momento para recargar energías y ordenar tus emociones.