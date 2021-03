Horóscopo del día lunes 1 de marzo de 2021

ARIES

Toma un descanso de la rutina diaria y haz algo diferente. El mundo girará contigo por un día, así que siéntete libre para desconectarte por un tiempo. Recuerda que cualquier camino que decidas tomar es el camino correcto. El arrepentimiento es una emoción inútil así que ni siquiera te molestes. Disfruta del día de hoy y de todos los pequeños placeres que ofrece. Comunica tus sueños y pon las cosas en equilibrio.



TAURO

Las cosas van a tu manera y descubrirás que te resulta muy placentero pasar algún tiempo en compañía de otras personas. Puedes percatarte que hay un aire de fantasía en el día que causa que tus emociones pierdan la noción del tiempo y del espacio. No te molestes en volver a la realidad si no hay necesidad de hacerlo. Ve a un museo de arte o asiste a un espectáculo de danza. Ve a una película y a tu restaurante favorito.



GÉMINIS

No trates de concretar ninguna respuesta hoy, porque es probable que al final sientas más frustración que cuando

comenzaste. Cuanto menos intentes forzar tu voluntad sobre los demás, más te darás cuenta de que las cosas van automáticamente a tu manera. Hoy no se trata de encontrar soluciones a los problemas, sino de disfrutar de lo que ya has aprendido y logrado. Ten las cosas claras.



CÁNCER

Tómate un descanso de la rutina que estás haciendo y aléjate de los caminos transitados. Hoy es un día para seguir adelante con tus ideas y sueños en lugar de compromisos y respuestas. Cuestiona las cosas y debate los hechos. Hagas lo que hagas, diviértete. Este es el día perfecto para salir y disfrutar del aire fresco con una actividad al aire libre, especialmente en actividades de grupo. No te puedes equivocar al reunirte con amigos y charlar sobre los últimos acontecimientos de tu vida.



LEO

Las cosas pueden parecer un poco surrealistas hoy, así que no te tomes las palabras de los demás demasiado en serio. Hoy es un día para comunicarse y conectar con alguien, así que toma el teléfono y marca. Es un buen día para compartir tus sueños con los demás, a pesar de lo inverosímil que puedan parecer. Otros pueden mirarte como si tuvieras tres cabezas, pero siempre y cuando sigas teniendo honestidad, no hay ninguna razón para que tengas miedo de compartir.



VIRGO

Hoy tal vez te resulte difícil adoptar un enfoque realista en relación con tus emociones. Un tema sensible es capaz de afectarte de tal manera, que te está haciendo sentir que estás en tu propio mundo en cuanto a la forma en que te relacionas con los demás. Es posible que desees considerar el dejar que alguien más tome la iniciativa por una vez y permitir que la estabilidad se forme antes de tomar la próxima decisión.



LIBRA

Hoy cuestiona la validez de cualquier cosa con la que te encuentres en conflicto. Puedes percatarte de que la gente está actuando con información incompleta y que te acusa falsamente de algo que no has dicho ni pensado. Esfuérzate para traer armonía a la situación poniendo la verdad sobre la mesa y ayudando a que las motivaciones reales sean conocidas. Las palabras pueden estar cargadas de emociones fuertes, así que ten cuidado con tus acciones.



ESCORPIÓN

Puedes sentir como si hoy algo de repente te ha hecho clic y has encontrado la pieza que faltaba en un rompecabezas en el que has estado trabajando durante un tiempo. Las respuestas pueden ser sutiles, pero están ahí. La fantasía y una actitud positiva te llevarán hasta ellas sin esfuerzo. Difunde tus ideas al mundo hoy y adopta una actitud que anime también a otros a unirse a tus sueños.



SAGITARIO

Las cosas pueden parecer un poco surrealistas hoy, así que no te tomes las palabras de los demás demasiado en

serio. Hoy es un día para comunicarse y conectar con alguien, así que toma el teléfono y marca. Es un buen día para compartir tus sueños con los demás, a pesar de lo inverosímil que puedan parecer. Otros pueden mirarte como si tuvieras tres cabezas, pero siempre y cuando sigas teniendo honestidad, no hay ninguna razón para que tengas miedo de compartir.



CAPRICORNIO

Hoy es un gran día para ti en el que debes disfrutar de mucha conversación divertida con los demás. Es probable

que la fantasía juegue un papel importante en los acontecimientos del día, y puede que te encuentres soñando despierto/a mientras caminas por la calle. No te molestes por la realidad hoy si no tienes que hacerlo. Eres mucho mejor cuando mantienes un tono ligero y juguetón. Disfruta de tu mundo de fantasía y siéntete libre



ACUARIO

Puede haber un elemento bastante confuso para ti en el día que te tiente a actuar, pero no todas las piezas parecen estar en su lugar. Puede ser difícil tomar una decisión acerca de las cosas ya que los hechos parecen estar bastante turbios. Es mejor pasar el día disfrutando de tus amigos o de tu afición favorita en lugar de intentar tomar decisiones vitales o compromisos importantes.



PISCIS

Eres el protagonista de tu propia película, debes tener orgullo del rol que juegas. Podrías representar diferentes papeles dependiendo de tu estado de ánimo. Hay un brillo especial en tu sonrisa hoy que debes compartir abiertamente con los demás. No tengas prisa por llegar a ninguna parte. Ya has llegado. Disfruta en compañía de tus seres queridos.