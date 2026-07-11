Horóscopo de hoy 11 de julio de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Ha dejado en segundo plano a alguna persona muy querida. Su economía va bien, permítase algún capricho. Mal momento para cambiar de trabajo. No se preocupe por su salud, es estupenda.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Luche contra esa tendencia a la infidelidad. Vuelve a sus manos el dinero que había prestado. Ponga todo su empeño en demostrar su valía profesional. Los nervios no son buenos aliados para su salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Aun en los momentos de discordia, sus amigos no le fallarán. Con la inversión que ha hecho, su economía mejorará. En su trabajo, ha demostrado lo que vale, exija lo que merece. Día en que se va a encontrar fuerte física y mentalmente.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Déjese llevar por su intuición amorosa. Déjese de remordimientos y gástese el dinero en ese capricho. Se le abren nuevos caminos en lo profesional. El cuerpo y la mente le piden un poco más de diversión.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Tendrá probabilidades de encontrar pareja. Buen día para hacer una inversión inmobiliaria. El sentido del humor es importante hasta en temas laborales. Más enérgico y vitalista de lo habitual.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Ignore los defectos de su pareja, tiene más virtudes. Se ha propuesto ahorrar y va por buen camino. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Encontrará nuevas terapias para sentirse relajado y feliz.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No piense más en lo ocurrido con su pareja, relájese. Olvídese de la buena vida, no gaste tanto. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Ocúpese en serio de su salud, más vale prevenir.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Jornada decisiva para afianzar la relación que le interesa. Su economía mejora gracias a ese décimo premiado. Ese don de gentes hará que todos aprueben su trabajo. Cambie su dieta y no abuse de las grasas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Recoja las muestras de cariño en su entorno familiar. Puede tener algún problema por cuestiones de dinero. Interesantes propuestas para cambiar de trabajo. Afronte con calma las tensiones cotidianas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La necesidad de cariño le hace llamar la atención de sus amigos. Pague esas pequeñas deudas que le están incordiando. No se fíe de las propuestas laborales tan maravillosas, medítelas. Problemas de gases ocasionados por malas digestiones.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No adelante acontecimientos, deje que el amor repose. Si tiene que hacer algún regalo, cíñase a sus posibilidades. Su afán de conocimiento le abre puertas en el trabajo. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

El afecto vendrá, sobre todo, de los amigos. No se preocupe por gastos imprevistos. Procure que no le vean demasiado por los pasillos de la oficina. Los nervios le provocarán una subida de peso.