Horóscopo de hoy, miércoles 8 de julio del 2026

Aries

Los recuerdos de amores pasados pueden hacerle sufrir. Debe tener precaución en los asuntos de dinero. Por fin sus jefes reconocen su esfuerzo. Enhorabuena, gana la batalla al colesterol.

Tauro

No juegue con los sentimientos de su pareja. La venta de algunas antigüedades le ayudará con sus gastos. Intente evitar los enfrentamientos con sus compañeros. Tendrá algo sensibles las rodillas.

Géminis

Los roces con su pareja se apaciguarán. Intente dominar la situación de caos económico actual. Los proyectos profesionales culminarán con éxito. Es hora de cuidarse, su piel se lo agradecerá.

Cáncer

No tome demasiado en serio esa aventurilla. Puede que reciba una pequeña recompensa económica. Cuide su reputación laboral y no acepte un mal proyecto. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

Leo

Debe limar asperezas con su pareja. Mantenga la cabeza fría a la hora de ir de compras. Sus jefes valoran su trayectoria profesional. El aumento de peso le viene provocado por la ansiedad.

Virgo

Surgirá una relación pero no pasará de la amistad. Puede producirse un movimiento bancario beneficioso. Manténgase atento a los movimientos laborales. Aproveche esa revisión médica que le ofrecen en su trabajo.

Libra

Su pareja le hará más caso y eso le encantará. Comienza una fase de estabilidad económica. Buena etapa profesional. Su cuerpo alcanzará un equilibrio sorprendente.

Escorpio

Fase de expansión, alegría y diversión, todo con amor. Ponga un poco de orden en los asuntos económicos. Acontecimientos decisivos para su carrera profesional. Por su tranquilidad, hágase un chequeo.

Sagitario

Agobio por cuestiones del corazón. Oportunidad de aumentar su economía, no la deje pasar. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Su cuerpo no está a punto, descanse más.

Capricornio

Ante todo, dedíquese a atar los cabos sueltos de su relación. Busque nuevas formas de aumentar su capital. En el trabajo, no todo son conjuras contra usted. El paseo diario le vendrá muy bien a sus piernas.

Acuario

Sorpresa en el ámbito de las relaciones amorosas. Ese negocio empieza a dar sus frutos. Tiene tendencia a crear tensiones con los compañeros. La humedad hará que sus huesos se resientan.

Piscis

Corre el riesgo de tener problemas con su pareja. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. En lo profesional, todo es progreso y oportunidades. Quiere hacer mil cosas a la vez y eso le agota.