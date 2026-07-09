Horóscopo de hoy, jueves 9 de julio del 2026

ARIES

No se deje alterar por el nerviosismo de su pareja. Las soluciones a sus problemas monetarios llegan hoy. Esos asuntos laborales pendientes no deberían esperar más. Cuide su espalda y zona lumbar, evite sobrepesos.

TAURO

Día para relacionarse con diferentes personas. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. Su responsabilidad le ayudará a expandirse profesionalmente. Cuide sus ojos, no olvide revisarse la vista.

GÉMINIS

Sentirá la necesidad de comprometerse más con su pareja. No es buen momento para gastar. Ningún temor laboral, le va estupendamente. No piense tanto en sus problemas de salud.

CÁNCER

Los amigos le van a demostrar todo lo que le quieren. Mejore su calidad de vida evitando gastos superfluos. Las cosas del trabajo van bien, solo es un bache puntual. Consulte esos síntomas que padece en la piel.

LEO

Posibilidad de enamoramiento platónico. Revise sus cuentas y contrólese con su tarjeta de crédito. Destine más horas a su formación laboral. Canalice su fuerza de voluntad para dejar un mal hábito.

VIRGO

Una actitud más sincera con su pareja les beneficiará. Procure no hacer comentarios sobre sus finanzas. En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.

LIBRA

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Evite invertir en algo que no ve claro. En el trabajo, estará bastante creativo. Intente alimentarse de foma equilibrada, aléjese de los excesos.

ESCORPIO

Quizá consiga grandes éxitos en el amor. Ahorre, ya que puede tener gastos con los que no contaba. Las complicaciones laborales tocan a su fin. Quizá ese cansancio se deba a su bajo nivel de hierro.

SAGITARIO

Tras unas relaciones turbulentas llega la estabilidad. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. En el trabajo, no deje que le saquen de sus casillas. Preste atención a su cuerpo y, si está cansado, repose.

CAPRICORNIO

Si tiene pareja, van a vivir una renovación amorosa. Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas. La monotonía hará que se plantee un cambio de trabajo. Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

ACUARIO

Quizá tenga problemas con un amigo, últimamente no conectan. Cuide su cartera porque le pueden dar un sablazo. Sus ideas para obtener más rendimiento son muy buenas. Si tiene molestias en los oídos, no deje de ir al médico.

PISCIS

Se va a fijar en una amistad, pero no pasará nada. Sea más cauto y prudente con el dinero. Surge la oportunidad de demostrar su valía profesional. Los mareos pueden ser por una bajada de azúcar; cuídese.



